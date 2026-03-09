El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó la realización del Gran Premio de Buenos Aires-YPF Infinia Turbocelan para el fin de semana del 14 y 15 de marzo. La competencia se desarrollará en un trazado urbano de 2.509 metros sobre las avenidas General Roca, Escalada y el Parque de la Ciudad.

“Va a ser una fiesta del automovilismo, no solamente una carrera, sino un festival para que la gente lo disfrute”, afirmó el secretario de Deportes de la Ciudad, Fabián Turnes, durante la presentación oficial junto a los pilotos Matías Rossi y Franco Vivian. Por su parte, Alejandro Levy, presidente de Tango Motorsports, destacó que este evento requiere colaboración con el Estado.

La competición, que busca integrar el deporte motor con propuestas gastronómicas y de entretenimiento para el público masivo en la zona sur de la Capital Federal, regresa a un circuito urbano en la Ciudad después de 13 años.

La elección de las avenidas General Roca y Escalada permite el despliegue de las medidas necesarias. Los equipos técnicos trabajaron en la adecuación del asfalto y la colocación de muros de hormigón, fundamentales para delimitar el perímetros de la pista.

El plano del Callejero BA 2026

En la recta principal, de 952 metros sobre avenida Roca, los autos podrían alcanzar velocidades cercanas a los 250km/h. El sector que atraviesa el Parque de la Ciudad aporta curvas lentas que definirán la clasificación.

Eduardo Baca, responsable de la Comisión Deportiva Automovilística del ACA, explicó que se están aplicando modelos internacionales de seguridad. “Las obras en este circuito callejero comenzaron con bastante tiempo de anticipación”, detalló el especialista.

Logística, seguridad y horarios de competencia

El operativo comenzó semanas atrás con la señalización de desvíos para el tránsito vecinal y la preparación de vías de emergencia. La actividad oficial arrancará el sábado 14 con entrenamientos y la clasificación que definirá la grilla de partida.

Las autoridades recomendaron el uso del trasporte público para acceder a la zona del Parque de la Ciudad. El esquema de cortes se mantendrá activo hasta la finalización de la carrera el domingo 15 por la tarde.

El costo de las entradas y los puntos de ventas están disponibles en las plataformas digitales de Ticketek y el sitio oficial de la categoría.

