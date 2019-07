Cómo se puede volver a usar la antigua versión de Twitter

Todas las redes sociales actualizan su apariencia cada cierto tiempo para mantenerse al día y mejorar la usabilidad. Estas modificaciones generan un impacto en los usuarios, aunque no siempre son vistas como algo positivo para el público. Le sucedió en su momento a Facebook con el formato de sus portadas o a Instagram con la cronología de fotos. Ahora, fue el turno de Twitter.

La red social del pajarito azul actualizó su interfaz de usuario de forma radical y cambió por completo su aspecto hacia uno mucho más minimalista y parecido a la aplicación móvil. Esto no gustó a todos los usuarios, acostumbrados a la versión antigua de Twitter y las quejas empezaron a proliferar.

Es que esta última actualización se activó de forma progresiva y aleatoria entre las cuentas de la red social a nivel mundial. Al principio, la aplicación permitía volver a la versión anterior aunque, como siempre sucede, esta opción dejó de estar disponible para todos los usuarios.

No me gusta el nuevo diseño de Twitter, en el móvil me revuelve momentos con tendencias y en el web no me gustan las proporciones de las tipografías y los iconos. — René 🔛 (@SoyReneOn) July 25, 2019

De ese modo, se empezó a difundir una nueva forma de revertir la actualización y recuperar el diseño anterior de Twitter. Se trata de una extensión gratuita que está disponible tanto para los navegadores Chrome como Firefox llamada GoodTwitter.

Cuando se instala el complemento en Chrome o Firefox puede aparecer una advertencia de que se va a autorizar a leer el historial de navegación. Respecto a esta cuestión, en el lugar para descargar el complemento se especifica: “Esto es técnicamente cierto, sin embargo no lo es. Necesita el permiso para limpiar el caché de Twitter después de la instalación. GoodTwitter NO recopila ninguna información sobre usted, NO utiliza ningún análisis en absoluto”.

Una vez instalada la extensión en tu navegador Web, se debe acceder al sitio web Twitter y la interfaz de la red social se muestra como solía hacerlo antes de la implementación del nuevo diseño.

Los usuarios reaccionaron de forma positiva ante esta nueva alternativa. “¡Que alivio! Estaba por abandonar Twitter para siempre, porque el new-twitter es un desastre: muchísimo peor, incomodísimo y espantoso en todas sus funciones”, escribió Ignacio Nogales García. “¡Bendita extensión! Ojalá Twitter modifique ese nuevo diseño porque es molesto para trabajar desde navegador web :( “, manifestó Oscar Barbosa.

