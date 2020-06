Donald Trump contra Twitter, una nueva pelea entre el presidente y la plataforma

Noticias Relacionadas Donald Trump y sus asesores fueron engañados por usuarios de TikTok

Las peleas de Donald Trump con las redes sociales no tienen fin. El mandatario ha tenido intercambios con los directivos de Twitter y Snapchat y hasta miles de usuarios de TikTok organizaron un complot para dejar vacío el estadio donde el presidente retomó su campaña electoral el último sábado.

En esta ocasión un nuevo ring se originó cuando el político decidió realizar una amenaza a través de su cuenta. "Nunca habrá una 'zona autónoma' en Washington, D.C., mientras yo sea su presidente. ¡Si lo intentan, se encontrarán con una fuerza seria!", escribió el presidente de Estados Unidos. El comentario se relacionaba con una iniciativa que proponía realizar barricadas caseras en distintas calles cercanas a la Casa Blanca. Incluso algunas personas intentaron derribar una estatua conmemorativa del ex presidente Andrew Jackson.

La policía logró detener a los manifestantes y no hubo hechos violentos en el proceso pero el tweet de Trump fue interpretado por la plataforma como abusivo. Por lo tanto, la medida que se implementó fue la de taparlo. “Incumplió con las Reglas de Twitter relativas a este tipo de comportamiento”, señala la etiqueta. Y agrega: “Sin embargo también se determinó que puede ser de interés público y se decidió que permanezca accesible”. Entonces, quienes quieran leerlo pueden hacerlo luego de clickear sobre la opción.

Furioso con Twitter, Trump amenaza con cerrar las redes sociales

En esta ocasión el mandatario no realizó comentarios al respecto a diferencia de la última vez que etiquetaron sus tweets. “Twitter quiere censurarnos y no nos deja hablar con libertad”, indicó. Jack Dorsey, CEO de la plataforma, realizó una respuesta directa en la que aseguró que los dichos de Trump no son ciertos. “Solo los comentarios o videos que rompen con las normativas son los que se etiquetan”, aseguró el directivo.

Cada vez son más las plataformas digitales que deciden implementar reglas con respecto a los dichos públicos que se realizan en ella. El objetivo es frenar las noticias falsas y aquellos comentarios que generen violencia. Las cuentas de Trump recibieron varias sanciones durante las últimas semanas y eso desató la ira del mandatario.

