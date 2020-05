Furioso con Twitter, Trump amenaza con cerrar las redes sociales

Furioso porque Twitter señaló a dos de sus tuits como “engañosos” y los trató como aquellos que distribuyen “fake news”, Donald Trump, amenazó este miércoles con "regular fuertemente" o "cerrar" plataformas de redes sociales.

"Los republicanos sienten que las plataformas de redes sociales silencian completamente las voces conservadoras. Vamos a regularlas fuertemente o las vamos a cerrar, antes que permitir que algo así suceda", tuiteó, al acusar de censura a esas plataformas.

Twitter señaló dos tuits de Trump publicados el martes, en los que el mandatario decía sin evidencia que el voto por correo llevaría a una elección manipulada. "No hay forma de que el voto por correo sea otra cosa que sustancialmente fraudulento", escribió entonces.

Debajo de las publicaciones, Twitter publicó un enlace que dice: "Obtenga información sobre las votaciones por correo", una novedad para la red social que ha resistido durante mucho tiempo los llamados a censurar al presidente por publicaciones que desafían la verdad.

....living in the state, no matter who they are or how they got there, will get one. That will be followed up with professionals telling all of these people, many of whom have never even thought of voting before, how, and for whom, to vote. This will be a Rigged Election. No way!