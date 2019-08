Marcos Pueyrredon: "En el futuro se van a empoderar a los consumidores"

Se acerca la gran cita de la industria del comercio electrónico: el eCommerce Day Buenos Aires celebrará su edición número 100 el próximo 29 de agosto en el Centro de Convenciones y se espera que asistan más de 5.000 personas. Por tal motivo Perfil.com dialogó con Marcos Pueyrredón, presidente del eCommerce Institute, quién habló sobre las principales verticales que se desarrollarán en el evento, como belleza, moda y retail, entre otras.

Pueyrredón es un destacado empresario de la industria de la Tecnologías de la Información y Comunicaciones TICS en Iberoamérica y referente de la Economía Digital en la región. Conoce de primera mano la industria del ecommerce: trabajó en multinacionales en el área de planificación y marketing teniendo dentro de sus responsabilidades la implementación de políticas de ebusiness. “Buscamos que los clientes tengan una satisfacción mayor al comprar por ecommerce”, dice en la antesala del evento.

¿De qué se trata el eCommerce Day Buenos Aires?

En el 2007, cuando comenzamos, faltaba una oferta que generará una buena experiencia, que generará cultura de compra online, entre otras cosas. Empezamos a hacer este evento para decirle a la industria: “estas son las buenas prácticas. Lo complejo lo tiene que resolver la oferta, no la demanda”. De ahí comenzamos a hacer el tour en toda la región. Este evento lo organiza el eCommerce Institute que es el Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico con sus capítulos locales. Hoy tenemos el desafío de la profesionalización del management que está encargado y tiene el reto de lograr los dos dígitos con rentabilidad y sustentabilidad. Hay una mayor madurez en la región, principalmente en Brasil, Argentina, Chile, Colombia, México y Perú, entre otros.

¿Qué sensación les genera la antesala del evento?

Nos genera mucha adrenalina y emoción. En esta edición número 100, después de trece años de eventos y diecisiete países en donde se realizó, es un fiel reflejo de lo que es el poder de la industria cuando trabajamos de forma colaborativa. Esta es la unión de todos los que desarrollamos el ecosistema para seguir creciendo a nivel de oferta. Es un evento de la industria para la industria con el objetivo de aumentar la calidad y la cantidad de oferta que cumpla con las buenas prácticas y que genere una experiencia propositiva. Buscamos que los clientes tengan una satisfacción mayor al comprar por ecommerce

"Buscamos que los clientes tengan una satisfacción mayor al comprar por ecommerce"

¿En qué se va a diferenciar esta edición de otras?

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico cumple 20 años: es un hito de los eCommerce Day. Verticales como Electro, ya sean Frávega, Garbarino o Musimundo, por nombrar tres, ya están arriba del 15 o 20% de su facturación. Todos esos datos se brindan en el eCommerce Day. Al comparar los datos de Latinoamérica con el mundo, está Estados Unidos que recién llega el 12%. China en ciertas categorías está arriba del 25, en Alemania el 14, en Inglaterra el 16. Que se haya reducido la brecha con respecto de mercados más maduros del mundo, es una de las cosas que tenemos que sentirnos orgullosos como país y como región. Hoy tenemos players como Mercado Libre, Frávega, Jumbo o Wall Mart, Arredo, Sarkany y eventos como el Cyber Monday que juntan casi 500 empresas, que son world class.

¿Cómo evolucionó el negocio en el país?

El momento más importante como industria fue la invención de los eventos masivos. Estos son dos: a nivel tecnológico y a nivel industria. A nivel industria, demostró que cuando juntamos dedos podemos golpear fuerte. El primer Cyber Monday que fue hace siete años, éramos solamente tres empresas. Hoy somo mas de 500. Era un evento que no existía. El 90% de los adultos argentinos conectados ya compró alguna vez por internet, que son 18.3 millones de personas. Más del 49% de los argentinos al menos compra una vez por mes. Y después están los que no saben que compran y compran: alguien que utiliza Rappi, Netflix, Uber o Cabify y usa la aplicación utiliza el comercio electrónico. El nivel de penetración que existe hoy es muy grande.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el comercio electrónico?

Seguir profesionalizando la industria, a nivel de mejorar la experiencia de compra para el consumidor final. Entender el valor de la tienda física, que es cierto que si no tienen valor agregado van a desaparecer. La realidad que para seguir creciendo se necesita metros cuadrados, ya sea de tienda física o centros de distribución. Hay que revisar la sustentabilidad, no solamente la rentabilidad: el vendedor de un local ya no es un vendedor, es mucho más que eso.

¿Cómo se imagina el comercio electrónico de acá a cinco años?

Imaginamos que vamos a pasar del dispositivo touch a la voz. Estas pantallas tal como las conocemos desaparecen en 5 o 7 años. Esto va a ser por el rollout o la masificación de 5G. Va a haber 100 veces más velocidad de internet.

Hablaba de las importancias de las tiendas físicas ¿El canal online va a poder superar al físico?

Un cambio significativo se puede dar de de acá a las próximas dos generaciones. En nuestra industria todo esto es a mediano y largo plazo. Estoy seguro que la tienda física va a tener un rol importante. El que quiera llegar a tner 30% de participación, va a tener que tener el otro 70 analógico en metros cuadrados. Todavía no se inventó nada que teletransporte las cosas. Para mí, va a haber una reconversión muy grande de tiendas físicas para agregar valor, y este lo va a determinar el consumidor.

¿De qué forma se puede agregar valor?

Eliminando ineficiencia. Rappi, Uber y Netflix, entre otros, lo que están haciendo es una nueva cadena de valor de cómo vender. Se está reconvirtiendo el modelo de negocios y el consumidor empieza a redefinir la cadena, que siempre estuvo definida por el comercio minorista. Van haber nuevas formas de hacer las cosas y eso en el fondo empoderará al consumidor, quien va a definir qué usar. China pasó de tener 120 millones de consumidores online en el 2010 a tener 680 en el 2018. Estados Unidos tenía también la misma cifra y ahora tiene más de 210. ¿Por qué creció tanto? Además de la densidad poblacional, se masificó la infraestructura y se optimizaron los procesos.