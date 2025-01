¿Se cayó WhatsApp? Cómo comprobar si la app funciona y qué hacer para solucionarlo

Consolidada como la app de mensajería más utilizada en Argentina y con miles de millones de usuarios alrededor del mundo, WhatsApp desempeña un papel fundamental al momento de comunicarse tanto a nivel profesional como personal. Esa dependencia encuentra desafíos cada vez que por distintas razones la app no funciona según lo esperado.

Cómo comprobar si WhatsApp funciona

Si la app presenta algún problema que parece indicar que se ha caído el servicio, el usuario puede recurrir a un sitio web muy sencillo de utilizar ingresando en www.downdetector.com. Allí se podrá saber si otros usuarios experimentan los mismos inconvenientes o si existe un fallo general de la aplicación.

La misma comprobación puede realizarse en otros websites como istheservicedown.com y en outage.report/whatsapp. Todos analizan en tiempo real el funcionamiento de WhatsApp.

Otras opciones similares se ofrecen en redes sociales. En X (antes Twitter) puede consultarse el hashtag #whatsappdown y en Facebook, ingresando en www.facebook.com/WhatsApp

Si el fallo obedeciera a inconvenientes informáticos propios de Meta, no quedará más que esperar a que sean resueltos por el operador. Por el contrario, si el servicio funcionara correctamente a nivel global pero no así en un teléfono celular o dispositivo en particular debería comprobarse la conexión a Internet, examinar la configuración o llevarlo a un servicio técnico para su revisión.

