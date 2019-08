"El vecino de número": el viral de Whatsapp que pone en riesgo la privacidad

Un desafío viral a través de la plataforma de comunicación telefónica WhatsApp comenzó a circular por estos días. Para algunos resulta divertido, pero a otros un tanto molesto y hasta intimidatorio. Se trata de "El vecino de número" que consiste en enviar un mensaje a otro usuario desconocido pero que comparten los primeros caracteres de la línea.

En concreto, se trata de agendar un número de WhatsApp casi igual al propio salvo por un dígito (que puede ser superior o inferior). Luego hay que comenzar a escribirle a este desconocido y poner: "Hola, soy tu vecino de número". Esta práctica no es nueva (se escribió sobre el tema en 2016 y 2008) pero cobró un nuevo impulso este fin de semana.

En las redes sociales estallaron las bromas al respecto: "Esperando a que mi vecino de número me envíe un WhatsApp" escribió una usuaria.

Esperando a que mi vecino de número me envíe un WhatsApp pic.twitter.com/YqHRZeTypb — Marta (@Mars___Attack) August 6, 2019

"La nueva y absurda reto/moda viral de internet es agregar tu vecino de número a WhatsApp para mandarle mensajes y hacer el gilipollas. Reto que a mí no me pilla. Ventajas de no tocar WhatsApp ni con un palo", agregó otro.

La nueva y absurda reto/moda viral de internet es agregar tu vecino de número a WhatsApp para mandarle mensajes y hacer el gilipollas. Reto que a mí no me pilla. Ventajas de no tocar WhatsApp ni con un palo. — Yoyo Fernández 🐧🎙 (@yoyo308) August 6, 2019

Además, alguno se ríen de que sus "vecinos de número" no lograron entender de qué se trata el viral; están quienes se muestran entusiasmados con la idea y hay algunos otros que se sienten molestos con esta actitud que consideran invasiva. De hecho no faltaron los que decidieron bloquear a los que se acercaron con este desafío.

Intente hacer lo del vecino de número pero ninguno de los 2 tiene WhatsApp jajaja — sandigoma (@_Maumartinez13) August 6, 2019

Pese al humor, los riesgos del desafío comenzaron justamente en Twitter ya que algunos compartieron sus conversaciones sin ocultar los datos privados. Puede ser la puerta de entrada para llevar adelante otro tipo de engaños, más puntualmente técnicas de phishing que buscan engañar al usuario para que éste ofrezca información confidencial, como datos bancarios o de otro tipo.

También hay cierto riesgo de que "El vecino de número" pueda comenzar a solicitar datos privados o bien esos datos podrían obtenerse de las capturas de pantalla que se comparte en Twitter y otras redes sociales. Cabe recordar que los ciberdelitos basados en técnicas de phishing fueron de los que más incrementaron en los últimos tiempos.

DR/FeL