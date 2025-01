WhatsApp Plus: ¿qué beneficios y riesgos supone usar la versión no oficial de la app de mensajería?

Los usuarios de teléfonos celulares suelen disfrutar las funciones de personalización que cada aplicación ofrece pero, ¿qué sucede cuándo no están disponibles algunas en particular o las posibilidades son acotadas?

Si bien Meta, la compañía que controla Facebook, Instagram y WhatsApp, innova periódicamente de modo de brindar más posibilidades a sus usuarios, las expectativas de quienes utilizan aplicaciones digitales todos los días suelen ser mayores y evolucionar con el paso del tiempo.

En materia de mensajería instantánea, WhatsApp es líder global indiscutido. Cuenta con miles de millones de usuarios alrededor del mundo. Pero su gama de funciones es acotada para las preferencias de algunos usuarios.

Para satisfacer las necesidades de personalización que no están disponibles en la versión oficial de WhatsApp existe una alternativa: WhatsApp Plus.

La variante no autorizada por Meta permite funciones novedosas como personalizar la interfaz de la aplicación de formas que WhatsApp oficial no posee, cambiar temas, colores y también fuentes. Además ofrece una variedad de funciones extra como programar mensajes, ocultar el "en línea" y enviar archivos de mayor tamaño. Esto puede hacer que la experiencia sea más visualmente atractiva.

Los riesgos de la personalización infinita

Sin embargo, la utilización de WhatsApp Plus entraña riesgos para el usuario en términos de robo de datos personales y secuestro de la línea telefónica por parte de terceras personas malintencionadas y piratas, entre otras amenazas.

WhatsApp Plus no está aprobada por Meta, por ende no está disponible para su descarga en las tiendas oficiales de Google Play ni en Apple Store. Tampoco cuenta con cifrado extremo, algo que sí viene con la versión original, por lo que los protocolos de encriptación se detienen.

Además, la versión oficial de WhatsApp detecta cuando un usuario instala la versión ilegal de su app y puede bloquear la cuenta para siempre, lo que imposibilita luego habitar la aplicación oficial.

Si una vez que el usuario, alertado de los riesgos, de todos modos decide avanzar, puede instalar WhatsApp Plus de la siguiente manera:

1) Hacer una copia de seguridad del WhatsApp oficial para respaldar las conversaciones y no perder los mensajes importantes. Luego desinstalar la aplicación oficial de WhatsApp antes de bajar la versión no oficial.

2) Descargar Android Application Package (APK), que es un paquete de información que permite instalar aplicaciones que no están la tienda de Google. Para ello, se deberá acceder a los “Ajustes”, luego ir a “Seguridad” y activar la opción de “Orígenes desconocidos”.

3) Instalar WhastApp Plus. La última versión es la v.18.30. Aquellas personas que deseen descargarla, deben seguir los siguientes pasos:

Googlear “Instalar la versión v18.30 actualizada de diciembre” y, una vez encontrado el sitio, descargar la última versión de WhatsApp Plus APK 2024.

Activar en el dispositivo la opción de instalar aplicaciones de fuentes desconocidas.

Ingresar el número telefónico y configurar el perfil según las preferencias del usuario.

Seguir el proceso de instalación del APK, aceptar los términos y condiciones, ingresar el número de teléfono y personalizar el perfil como se desee.

Restaurar las conversaciones desde la copia de seguridad. Por último, abrir WhatsApp Plus v.18.30 y utilizar la aplicación.

Qué es un APK?

APK son las siglas de Android Package Kit. Se trata de una suerte de “caja” que contiene todas las piezas necesarias para instalar una aplicación en el teléfono Android. Dentro de esta caja se encuentran el código de la aplicación, imágenes, sonidos y otros elementos que hacen que la app funcione. Los desarrolladores utilizan APKs para distribuir sus aplicaciones de forma más directa, ya sea a través de sus sitios web o por otros medios, sin la necesidad de que estén disponibles en tiendas oficiales.

