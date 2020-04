En medio de la cuarentena obligatoria, y en el silencio de la noche, una fuerte explosión sorprendió durante la madrugada de este lunes 20 de abril a los vecinos del partido bonaerense de Lanús. De inmediato y sin poder determinar de qué se trataba, se volcaron a Twitter para comprobar si había más gente que lo había escuchado, y así fue.

De este modo, esa localidad del sur del conurbano bonaerense se volvió rápidamente tendencia. Muchos usuarios intentaron explicar qué había ocurrido y otro por su parte, decidieron tomarse la novedad con humor y comenzaron a publicar memes.

Diego Kravetz, Jefe de Gabinete y responsable del área de Seguridad del Municipio de Lanús, confirmó a PERFIL que el fuerte sonido fue producto de la explosión la parte de atrás de un auto a gas, hecho que tuvo lugar en Villa Fiorito, en el vecino partido de Lomas de Zamora.

Me despierto con esa explosión de Lanús y que casi todo zona sur lo escucho. Ustedes no entienden nada pero mí mamá dice que es diosito que se enojo y nos está castigando. pic.twitter.com/kOkPGV8QLV

Otros a su vez bromearon con el hecho de que una vez que ocurre algo así en el lugar, estaban durmiendo y no pudieron oírlo.

Yo no escuché un carajo la explosión acá en Lanús. Me duermo fuerte, no me despertas ni de un palazo