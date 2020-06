Los mejores memes tras el anuncio de extensión de la cuarentena

El presidente Alberto Fernández anunció la noche del jueves 4 de junio la extensión de la cuarentena decretada para evitar la propagación del coronavirus hasta el 28 de junio. Muchos usuarios en redes sociales se hicieron eco del anuncio y deplegaron su ingenio en Twitter con los memes.

En una conferencia de prensa, acompañado por el gobernador bonaerense Axel Kicilllof y por el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Estado decidió que el aislamiento se prorrogue por 21 días más.

Algunos usuarios bromearon con el hecho de que el Presidente, como hizo en los últimos anuncios, iba a hablar de una extensión de 2 semanas y no de 3 como finalmente hizo.

21 DIAS MAS.

Hola cumpleaños en cuarentena. pic.twitter.com/HqAh9Zk55H — Camila (@Cserrizuela1) June 5, 2020

Hoy es 4, se extiende 21 días. Hasta el 28? pic.twitter.com/sUR79UbQhR — Carolina (@CaroDebloc) June 5, 2020

Cambio en cuarentena. pic.twitter.com/2sKd8ya8HL — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) June 5, 2020

El 85% sin cuarentena. Mi consuelo: más tiempo para seguir subiendo memes. pic.twitter.com/JTqSVJ5S1F — Diego G. (@serafinidg) June 5, 2020

Yo confiando que iba a tirar el +15 de siempre // Alberto anuncia 21 días +.#NuevaCuarentena pic.twitter.com/7dGng89kaJ — Martin farias✍️ 2.0 (@martinfarias_04) June 4, 2020

Mi gato Se aferra a mi pantufla como Alberto a la cuarentena #NewProfilePic pic.twitter.com/jrlCKCJx1f — Bernardita (no Bernarda) (@bernarditapp) June 5, 2020

Otros por su parte se tomaron con humor que pasarán su cumpleaños en cuarentena, al igual que ocurre desde el 20 de marzo cuando se decretó el aislamiento. Escenas de Los Simpson fueron infaltables en los memes.

cuarentena dia uno liberan la cuarentena pic.twitter.com/BzJm5nzg32 — merkelista_ 💚 (@merkelista_) June 5, 2020

desde el amba viendo como alberto anuncia 21 días más de cuarentena pic.twitter.com/GjM5az11Kb — el iaion't (@iaioelturro) June 5, 2020

Las cuentas memeras yendo a cambiar sus memes de la cuarentena porque se extiende 21 días y no 14 pic.twitter.com/6zYd1pNsmJ — Lachicapiola (@Lachicapiola4) June 5, 2020

3 meses de cuarentena y veo perros en el machimbre pic.twitter.com/2YGyKbsFfg — ¤Ismaweel¤ (@Isma_Suligoy) June 5, 2020

"Seguimos confirmando que los resultados que estamos obteniendo comparado con la región son alentadores. Gracias a Dios no tenemos los muertos que pudimos haber tenido si no nos cuidábamos. Hemos mejorado poco con respecto a la última prórroga. No estamos en el nivel que nos gustaría. El mejor nivel que logramos fue el 7 de mayo cuando teníamos 25 días de duplicación de casos, hemos bajado eso a 15,5. Pero eso está influido por el AMBA", señaló Fernández

Yo enterandome que Alberto extiende la cuarentena pero riendome de sus memes😂 pic.twitter.com/laqqOe2nJw — José - ジョセフ ⚔ (@Jose_enr89) June 5, 2020

#YoMeQuedoEnCasa

Día 78: no se si me está afectando la cuarentena pero hoy la manzana se calentó pic.twitter.com/xF83Fi552D — Shavi Mate (@shavi_mate) June 5, 2020

Yo riéndome de los que cumplen en April-Mayo || Yo cuando la cuarentena se extienda hasta Julio pic.twitter.com/QZB58pnY7u — Luco Zuiani (@zuianilucas) June 5, 2020

Asimismo agregó: "El aislamiento social indica que cada uno debe quedarse en sus domicilios y salir solo para las cosas esenciales. El distanciamiento social solo vamos a poder reconocerlo si se dan ciertas condiciones sanitarias: un sistema de salud adecuado, que no haya circulación comunitaria y otros criterios epidemiológicos. Allí se va a poder trabajar siempre que se respeten los dos metros de distancia. En los lugares cerrados no se va a poder superar las 10 personas".

La cuarentena sirvió para ahorrar.. pic.twitter.com/FY1CpX4gKy — Miguel Ferrari (@miguelferrari5) June 5, 2020

La cuarentena no va a durar mucho



La cuarentena: pic.twitter.com/5DoYf2Nx5M — 𝘛𝘦𝘯𝘵𝘦𝘯 (テンテン) (@temis_1910) June 5, 2020

Alberto: extendemos la cuarentena al 28 de junio

Todes: pic.twitter.com/VIbm3CChky — Cotti (@CottiRossi) June 5, 2020

Así voy a llegar a @heragym cuando Alberto levante la cuarentena https://t.co/zn2xOQZXmS — Milagros (@mmmcbnr) June 5, 2020

21 dias mas. pic.twitter.com/uIGvXZsBlr — Joel Iturris En Cuarentena (@JoeliturrisOk) June 5, 2020

Antes de darle la palabra a Rodríguez Larreta, Fernández retomó su última declaración y afirmó que el aislamiento se extiende por 21 días en lugar de 14 como se hizo en los anuncios anteriores. "Vamos a ampliar la cuarentena 21 días, así que nos volvemos a ver el 28 de junio", concluyó.

- Esta todo el pais en cuarentena!



- Si señor porteño, el 100% del pais sigue en cuarentena pic.twitter.com/EngAN5lJuG — Maur☀️ (@Mauro_mvet) June 5, 2020

alberto: así que extenderemos la cuarentena 21 días más, nos vemos el 28 de enero https://t.co/HEsi4Q1cRc — el pobre diabético discapacitado (@Esteban16207454) June 5, 2020

"Yo" cuando lo escucho a alberto decir que se sigue extendiendo la cuarentena https://t.co/E1RD20D9Il — 𝓒𝓮𝓵𝓲𝓷𝓪 𝓜𝓲𝓵𝓪𝓰𝓻𝓸𝓼 (@CelinaMilagros4) June 5, 2020

F.D.S./FeL