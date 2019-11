Un sismo afectó a Mendoza, San Luis y Buenos Aires y se sacudieron los memes

Un fuerte sismo de 6.3 grados de magnitud se sintió la noche del martes 19 de noviembre en Mendoza y San Luis, con una fuerte intensidad en provincias vecinas y réplicas que se sintieron en Córdoba, Rosario y llegó hasta Capital Federal. El fenómeno duró menos de un minuto, pero fue el tiempo suficiente para que los usuarios de Twitter se hicieran eco de la noticia y, como no podía ser de otra manera, se las idearon para tomarse con humor el asunto y compartieron los memes.

Como no podían faltar, muchos de los memes involucraron escenas de Los Simpson, aunque en este caso sumaron algunas escenas de la película Jurassic Park y hasta de Bob Esponja. Además, otros hicieron alusión al hecho de no haberlo sentido pero no por eso no dejaron de tener humor y aportaron lo suyo.

Fui la única pelotuda que no sintió el temblor pic.twitter.com/3lM8NxWkg6 — ~Alma de Diamante💎~ (@cori_lucero) November 20, 2019

Estaba sentado, me iba a parar y se empezó a mover todo, fue bastante fuerte el #Temblor.



* dramatización * pic.twitter.com/J7MRsJefEM — ⭐️ 🅰LEJANDRO ⭐️ (@Alejandromairan) November 19, 2019

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) explicó que el temblor se registró a las 20.10 y su epicentro se registró 77 kilómetros al sudoeste de la ciudad de San Luis, 198 kilómetros al sudeste de la capital de Mendoza y 60 kilómetros al sudeste de la localidad mendocina de Paz.

En ese marco detalló que el mismo se originó a unos 14 kilómetros de profundidad, al tiempo que se recordó que este Instituto catalogó con una magnitud de 6 o más solo a siete sismos contabilizados desde noviembre del 2018.

Yo curtida con el #Temblor pero tratando de calmar a mi hermana @MaroPineda7 🤭🤭 pic.twitter.com/fo9YwXxJTo — Mila ♧ (@Pineda05p) November 19, 2019

Dónde te agarro el temblor pic.twitter.com/NrpejE1813 — ωเℓℓ ™ ∞ (@Wiil_uno) November 20, 2019

Yo no sentí el temblor... En realidad hace ratos que no siento nada.. pic.twitter.com/xptzYtL10I — Carlos Morales (@CarlosManuuel) November 20, 2019

"Fue un sismo de magnitud moderada, pero como tuvo una profundidad pequeña, se ha sentido fuertemente en San Luis, Mendoza, San Juan, y otras provincias. Hasta el momento no se reportaron daños, aunque sin ninguna duda, en viviendas precarias pueden haber tenido algún inconveniente", indicó el titular del INPRES, Alejandro Giuliano, en declaraciones al canal Todo Noticias. Antes de cumplirse una hora de haberse registrado el temblor, ya se habían sentido dos réplicas: una de 2.7 y otra de 4.1 de magnitud.

Soy el único que no sintio el temblor? #temblorgt pic.twitter.com/2XCHY94jsV — EvEr D. (@IlluEver) November 20, 2019

El temblor se sintió en Rosario, algunas localidades de Córdoba y en los barrios porteños de Palermo, Belgrano, Núñez. Y en ese contexto, se recibieron algunos reportes de movimientos en las ciudades de Avellaneda y Beccar (partido bonaerense de San Isidro).

Por culpa del temblor ahora ya no me puedo dormir pic.twitter.com/t4Vfc5BYOD — Víctor (@Canchinflin13) November 20, 2019

Mi mama: Hijo sentiste el temblor?

-Yo, tirado en el suelo porque me cai de la cama xd pic.twitter.com/EmLFwYsDC0 — IXIMULEW (@IXIMULEW3) November 20, 2019

Yo antes de un temblor: Cuando tiemble no corran, no griten



Also me durante el temblor:#temblorgt #Sismogt 😂 pic.twitter.com/V5WAXBaEf3 — Yeshua Garmínguez (@Yoham_GD) November 20, 2019

"Aunque crean que estoy loca, lo sentí. Estaba en el living merendando y empecé a percibir como si de la silla me tironearan de un lado a otro. Pensé que me estaba mareando, me levanté y me fui a lavar la cara. A los dos minutos empecé a ver que hubo un sismo", contó una vecina de Palermo al mencionado medio.

F.D.S./F.F.