Barato y sostenible: cómo será el mercado turístico post pandemia

Diego Coll Benegas (*)

Desde el inicio de la pandemia quienes trabajamos en turismo hemos estado analizando y midiendo la profundidad de la crisis en la que hemos quedado sumergidos como industria.

La brutalidad y la rapidez con que se dieron las cosas nos ha dejado impactados y con el foco puesto en resolver lo inmediato: la salud de nuestros equipos de trabajo y nuestras familias, caída de reservas, cancelaciones, costos fijos, cuarentena, falta de fondos, cadena de pagos, reestructuración de los Recursos Humanos, ayuda gubernamental, negociaciones etc. Nos focalizamos en lo urgente para dar la batalla diaria.

Con el correr de las semanas, las empresas y sus directivos ha comenzado a rearmar sus think tanks internos con el objeto de pensar y avizorar los principales cambios que pueden sobrevenir en nuestra Industria. Para buscar nuevas oportunidades, reformular estrategias y, sobre todo, tratar de entender cómo y hacia dónde se moverán oferta y demanda.

El mercado corporativo y de viajes de incentivo, por ejemplo, es un mercado que claramente cambiará. En un mediano plazo post pandemia, las empresas dejarán los grandes destinos y mega eventos corporativos, por viajes de grupos reducidos en destinos abiertos donde prevalezca el contacto con la naturaleza. Los grandes centros de convenciones se verán afectados, ya que las eco-experiencias, donde se permita la interacción entre las personas, en un marco natural abierto, será la predilección y afinidad de la nueva demanda.

Destinos más exóticos o simplemente menos conocidos que vivieron del travel and leisure , seguramente incorporen fuertemente este segmento que va a ir demandando nuevas propuestas. Si bien es posible que el mercado de las grandes convenciones resurja de algún modo, seguramente el volumen de trabajo caiga por largo tiempo.

En un mediano plazo post pandemia, las empresas dejarán los grandes destinos y mega eventos corporativos, por viajes de grupos reducidos en destinos abiertos donde prevalezca el contacto con la naturaleza

Por otra parte, la demanda sobre el mercado de tours grupales, en paquetes pre fix , pasará quieto por mucho tiempo y cuando resurja tendrá que brindar muchos cuidados, reducir los números de personas en los grupos y mejorar la oferta hotelera. Con costos más elevados por la falta de volumen, por la calidad de la hotelería y traslados que deberán brindar, es probable que no valga la pena sumarse a estos grupos con gente que uno no conoce, a precios no tan competitivos. El pasajero que compraba estos viajes pre armados, es posible que siga usando su agencia de viajes u operador de confianza pero para viajes individuales, en grupos de familia o amigos, de menor cantidad de días y utilizando una hotelería alternativa a las grandes cadenas.

Se fortalecerán los viajes regionales, internos, por sobre los viajes internacionales. Sin dudas, estos cambios, traerán progreso a aquellas áreas con atractivos que permitan vivir la naturaleza, y afectará a grandes Capitales, privilegiando sus alrededores. Habrá nuevas formas viajar, experiencias a distancias que se puedan resolver en auto, favoreciendo a hoteles medianos, estancias, casas de alquiler o posadas, sobre todo en la primera etapa post pandemia.

La demanda sobre el mercado de tours grupales, en paquetes pre fix , pasará quieto por mucho tiempo y cuando resurja tendrá que brindar muchos cuidados, reducir los números de personas en los grupos y mejorar la oferta hotelera

El segmento de hoteles y servicios urbanos pensados para Millennials, que venía en alza, tendrá un fuerte golpe. El paradigma de viajeros del mundo que buscan compartir experiencias con el entorno y que se vinculan en grandes y cómodas áreas públicas, mesas compartidas, con servicio de bares o restaurantes a la calle, es una tendencia que sufrirá modificaciones importantes.

En todos los segmentos habrá cambios porque lo que cambiará será el paradigma de los viajeros: lo pequeño y privado prevalecerá sobre el gran tamaño y la exposición; lo sencillo y natural sobre la sofisticación urbana. El eje será la experiencia y el contacto con la naturaleza. Una oportunidad única para el desarrollo de productos al aire libre en todos sus segmentos. Los Parques Nacionales finalmente podrán convertirse en grandes atractivos con servicios de hospitalidad de alta gama; Glamping, Eco-camps, y hasta campings para casas rodantes, tendrán el viento a favor.

Volveremos a viajar, como lo venimos haciendo desde el inicio de la humanidad, pero ese viaje será diferente al menos al que veníamos haciendo en las últimas décadas.

(*) El autor es especialista en Management Hotelero y Hospitality Entrepreneur