Agustín Rossi: "No tenemos submarinos operativos hoy en la Argentina"

Agustín Rossi participó de una conferencia de prensa virtual organizada por estudiantes de Periodismo de la Escuela de Comunicación y se refirió a la falta de financiamiento para los uniformados. “Las Fuerzas Armadas han sufrido un proceso de desinversión muy importante durante los últimos años, no ha habido inversión ni siquiera para mantener el equipamiento existente”, sostuvo.

El ministro de Defensa también mencionó el rol de las Fuerzas Armadas en el control de la pandemia y dijo que fue “el despliegue militar más importante después de la Guerra de Malvinas”. Por último, aseguró que el Frente de Todos triunfará en las próximas elecciones. “Vamos a seguir teniendo un acompañamiento porque, además, la oposición que se presenta no es una nueva oposición, ya que estuvo gobernando hasta hace un año y medio atrás y dejó un país en una situación dificultosa. Todavía no les han explicado a los argentinos por qué gobernaron tan mal”, dijo Rossi en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.

—¿Las Fuerzas Armadas están equipadas en la Argentina?

—Las Fuerzas Armadas han sufrido un proceso de desinversión muy importante durante los últimos años, no ha habido inversión ni siquiera para mantener el equipamiento existente. Cuando supe que iba a asumir como ministro, presenté un proyecto de ley y, por primera vez en su historia, las Fuerzas Armadas tendrán un fondo de inversión para su reequipamiento. Vamos a tener 33 mil millones de pesos para los próximos diez años. Vamos a tener Fuerzas Armadas absolutamente distintas, con un nivel que le permita cumplir, sin ningún tipo de problema y con muchísima facilidad, la defensa de la soberanía en los tres ámbitos: aéreo, terrestre y marítimo.

—Recordando el antecedente del ARA San Juan ¿Cuál es la situación de la Marina?

—No tenemos submarinos operativos hoy en la Argentina. Es un objetivo tener nuevamente submarinos, estamos analizando oportunidades. Es una capacidad que tenemos que recuperar, estoy comprometido en ello, no resulta fácil en estos tiempos. Un submarino como el que merece Argentina es inaccesible en estos tiempos. Mi mayor preocupación es seguir formando submarinistas que puedan llevar adelante tareas de proceso y formación. La capacitación del personal de la Armada se hace mediante simuladores en la base de Mar Del Plata, en el submarino Salta, que es viejo. Tenemos un convenio con la armada peruana para que las pruebas de inmersión y superficie se realicen allá.

—A partir de esta situación que describe, ¿está siendo controlada la pesca ilegal en el extenso litoral marino que tiene Argentina ?

—Desde que empezó el Gobierno estamos trabajando de manera articulada entre Cancillería, Ministerio de Cultura, Prefectura y la Secretaría de Pesca. Aprobamos una nueva ley para el aumento de las multas a los pesqueros que estaban en infracción y además se generó una acción diplomática sobre las banderas de los buques que pescan en esa zona. Algunos son de China, España, Portugal y Japón. Tenemos un mecanismo de control y ejercemos vigilancia. El año pasado se apresaron tres pesqueros, dos de bandera china y otro de bandera portuguesa. Este año, hasta ahora, no hemos tenido ninguna situación de ese tipo. Pero lo que hay que entender es que nosotros llegamos hasta las doscientas millas, doscientos uno ya son aguas internacionales y ahí no podemos ejercer ningún derecho de soberanía.

—El año pasado se vio un perfil más alto de miembros de las Fuerzas Armadas en el control de la pandemia ¿por qué ahora no se observa ese protagonismo?

—Las Fuerzas Armadas han estado trabajando en la pandemia desde el principio, lo más relevante fue la asistencia alimentaria durante la cuarentena estricta. Iban las Fuerzas Armadas, con el personal militar, con sus cocinas de campaña, elaboraban la comida y la distribuían. En otros casos preparaban bolsones de alimentos secos, que también se distribuían en donde nos indicaron los funcionarios. Tenemos contabilizadas más de cuarenta mil tareas, que implica movilización de personal y de medios para el apoyo a la comunidad. En este último tiempo hay asistencia al Plan de Vacunación, en muchísimos lugares de la Argentina. Hemos desplegado hospitales militares para intensificar la asistencia sanitaria y hay lugares en donde las unidades militares fueron centros vacunatorios. También participamos de gran parte de los vuelos de repatriación de argentinos. Tenemos desplegado todo el personal militar desde el mismo momento del inicio de la pandemia, que fue el pedido que nos ha hecho el presidente de la Nación y no tengo dudas que ha sido el despliegue militar más importante después de la guerra de Malvinas.

—¿Se evalúa la posibilidad que haya una intervención de las Fuerzas Armadas en ayuda a las fuerzas de seguridad ahora que hay mayores restricciones a la movilidad y no se permiten reuniones sociales en el AMBA?

—No, nunca. Las Fuerzas Armadas no pueden hacer seguridad interior, está prohibido taxativamente por la ley. Aclaro que todas esas tareas que mencioné sobre el personal militar, el mismo concurre sin armas, va desarmado. Sirve para tener una dimensión en qué lugar está parada las Fuerzas Armadas argentinas.

—¿Qué opinión le merece que el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, se haya vacunado como personal de Salud?

—No creo que haya pasado como personal de Salud, presentó una cantidad de hechos o circunstancias que llevaron a tomar la decisión de vacunarse. De todas maneras, el Gobierno tomó una decisión drástica y dolorosa para todos, porque ninguno quería perder a Ginés González García, pero el Presidente entendió que las responsabilidades no estaban en quiénes se vacunaron si no en quién lo permitió. A pesar de que Ginés hizo una enorme tarea, sobre todo al inicio de la pandemia en reconducir, reformular todo el sistema de salud. Luego, la opinión sobre las personas yo no lo hago, que expliquen ellos porque lo hicieron o no. Yo no estoy vacunado, estoy esperando mi turno en la provincia de Santa Fe. Cuando me toque iré y me vacunaré.

—¿El Frente de Todos va a ganar las elecciones de este año?

—Yo creo que sí. Creo que los argentinos van a seguir confiando en el Frente de Todos. Nadie ignora las dificultades que hemos tenido para gobernar todo este año, hemos gobernado solo tres meses sin pandemia y ya llevamos más de un año de gobernar con la pandemia. Hemos tratado de ir resolviendo algunos de los problemas pendientes que tenía la economía argentina. Sobre todo la deuda, se ha realizado una buena negociación con los acreedores bajo legislación extranjera y los acreedores bajo legislación nacional. Este año la economía va a tener niveles de crecimiento económico y esa es la única manera de bajar los indicadores sociales. Vamos a seguir teniendo superávit en la balanza comercial y obviamente tenemos que bajar la inflación. Pero, creo que en términos generales los argentinos van a seguir apoyando a un gobierno que se tuvo que enfrentar una situación inesperada. Una situación inédita que permanentemente genera dificultades, que es difícil de planificar lo que viene y lo que tiene que llevar adelante. Vamos a seguir teniendo un acompañamiento porque además la oposición que se presenta no es una nueva oposición, ya que estuvo gobernando hasta hace un año y medio atrás y dejó un país en una situación dificultosa. Todavía no les han explicado a los argentinos por qué gobernaron tan mal.

—¿Le gustaría escuchar un apoyo más enfático de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al Gobierno ante la situación tan compleja que estamos viviendo?

—El Gobierno no existiría sin el apoyo enfático de la vicepresidenta, ella fue indispensable a la hora de conformar la alianza gubernamental. Fue ella la que propuso a Alberto Fernández y fue ella quien se ubicó en el segundo lugar de la fórmula. Así que es inimaginable pensar este gobierno sin el apoyo continuo y permanente de la vicepresidenta. Cristina apoya con muchísima intensidad todas las acciones que se generan en el marco del gobierno.

—Agradecemos su participación en el Ciclo de Entrevistas y lo invitamos a realizar un comentario final para cerrar el reportaje.

—Muchísimas gracias a todos, gracias por las preguntas en materia de defensa ya que me permiten poder abordar un tema que muchas veces es crítico para la mayoría de los argentinos. La verdad es que le estamos poniendo mucha garra, mucha energía, muchas ganas para que la Argentina pueda tener en los próximos años una política de defensa que debe ser reactiva, porque nunca imaginamos accionar contra alguien, sino sí tener capacidad de reacción, que debe ser cooperativa con todos los países del mundo pero, fundamentalmente, con los países de la región.

Por Guillermina Rizzo, Mayra Bracone y Luciano Caliva

Estudiantes de Periodismo de Perfil Educación

Escuela de Comunicación