Carlos Rottemberg: "Juana Viale sostuvo el formato y la audiencia del programa de Mirtha"

Carlos Rottemberg participó de una conferencia de prensa virtual organizada por estudiantes de Periodismo de la Escuela de Comunicación. El empresario artístico se referió a la nueva conducción del programa de Mirtha Legrand, que produjo durante varios años. "Juana Viale se lleva, una cocarda positiva, porque concretamente ha logrado sostener más que dignamente no solamente el formato, si no la audiencia del programa", aseguró.

El empresario artístico también se refirió a los protocolos de seguridad que se implementan en el teatro con las nuevas restricciones impuestas por coronavirus y sobre las garantías del Estado a empresarios de la industria del espectáculo. "Hace cinco meses que estamos mostrando que, a partir de inversiones importantes que tienen que ver con priorizar lo más elemental que es la salud, la actividad del teatro es una actividad segura, se desarrolle a la hora que se desarrolle", dijo Rottemberg en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.

—¿Cómo ve a Juana Viale al frente de los almuerzos de Mirtha Legrand?

—Creo que hay una continuidad en el armado y esquema del programa que tiene mucho predicamento en la Argentina. Sin embargo, a favor de Juana puedo decir que el programa muchas veces tuvo incluso en otras épocas con Mirtha Legrand en el aire, distintas conducciones que no funcionaron. Me parece que hay algo que provoca que Juana no pase desapercibida. Estamos hablando de mantener un programa exitoso sin la presencia estelar de la figura que desde 1968 lo llevó adelante. Creo que Juana Viale se lleva entonces, una cocarda positiva, porque concretamente ha logrado sostener más que dignamente no solamente el formato, si no la audiencia.

—¿Qué opina sobre la producción teatral en medio de los protocolos de seguridad por el Covid?

—Hace cinco meses que estamos mostrando que, a partir de inversiones importantes que tienen que ver con priorizar lo más elemental que es la salud, la actividad del teatro es una actividad segura, se desarrolle a la hora que se desarrolle. Estuvimos hace tres semanas con el presidente de la Republica y su jefe de gabinete Cafiero, en forma presencial durante más de una hora hablando de este tema, es más, puedo decir que el presidente llegó a decir en ese momento que no se sabía que iba a tener covid, pero dijo, en Semana Santa pienso ir al teatro. Nos reunimos con el ministro de cultura de la nación, Tristán Bauer y con Lucrecia Cardoso. Estuvo presente Cecilia Todesca y dijo que la problemática está dada por las reuniones sociales y no por las actividades protocolizadas. Hace dos sábados el propio ministro de salud Fernán Quirós estuvo con nosotros en el teatro. Hizo manifestaciones públicas en el programa de Juana Viale del sábado pasado, diciendo que había elegido el teatro como actividad segura. No hay duda desde la política y también desde lo sanitario que el teatro es un ámbito seguro. Yo no iría al teatro y no trabajaría todos los días en el teatro, y no permitiría que nuestros colaboradores y los artistas estén en los teatros si no supiésemos que más allá de lo que se ve. Lo importante es lo que la gente no ve: lo que se ve es el distanciamiento social, el alcohol en gel la toma de temperatura, como salimos de la sala de forma separada y no todos amontonados. Lo importante está en las terrazas y en los sótanos, ahí tenemos los filtros y controlamos las tomas de aire exterior, ver si están funcionado o no. Les doy todas especificaciones técnicas que tuvimos que trabajar y aprender durante el 2020.

—¿Usted esta convencido de que si se respetan los protocolos el teatro no debería cerrar?

—Es que el teatro no va a cerrar, acá nadie esta planteando cerrarlo. No se está planteando cerrar actividades, estamos permanentemente hablando con el Gobierno nacional y porteño. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, se está planteando un tema de restricción horaria. La costumbre argentina es bastante tardera, no es Nueva York, que hace una función a las 14.00, porque se dirigen al turista. Acá nos dirigimos a gente que, la gran mayoría, trabaja en un horario y no puede tener esparcimiento en otro horario, entonces aquí de lo que se trata es apoyar desde ya lo sanitario. Nosotros la asociación de empresarios, tenemos elecciones el 27 de abril y hay un porcentaje de más menos del treinta y pico por ciento de pymes en el país, que no siguen funcionando. Lo que estamos queriendo evitar, es una nueva recaída sobre la caída. En Argentina, cuando hay una función de teatro o de música, esa noche va a haber más cantidad de viajes en remises y en taxi, también la zona va a ligar autos que ingresan a estacionamientos. Los restaurantes de la zona, el kiosco de al lado del teatro, van a vender más. Al estar cerrado Broadway, se cayó la zona del Time Square, no se cayeron los teatros solamente, se cayó toda esa zona. Se cayeron las actividades aledañas porque el espectáculo tiene una sección en los medios porque es distinta el espectáculo, conlleva y retroalimenta otro tipo de funciones comerciales, también que van por arriba y por el costado de la cultura.

—¿El gobierno portenño les ha brindado más garantías que el Gobierno nacional a la hora de seguir ejerciendo industrias como la del teatro?

—Hemos sentido un apoyo parejo en ese sentido no puedo distinguirlo, mientras por ejemplo hay un apoyo de parte de la Ciudad en la apertura de una posición tomada para cualquier actividad y salieron créditos blandos para las pymes culturales a través del Banco Nación. Aquí en nuestra actividad el Covid atravesó trasversalmente, pensemos que nos quejábamos y hace tres meses atrás los únicos países que teníamos salas de teatros abiertos para espectáculos en vivo fueron España y Argentina. Por un lado, nos quejamos, y por el otro seamos conscientes que hoy mismo recién se acaba de anunciar para junio y julio la posibilidad de abrir Londres y Broadway sigue cerrado como mínimo hasta septiembre. Tenemos las salas cerradas tanto de Chile como de Uruguay. Hay países como México que están intermitentemente abriendo y cerrando y tienen un 30% de aforo máximo cuando aquí tenemos el 50%.

—¿Qué representa para usted ser un empresario de un sector tan golpeado en medio de la pandemia?

—Les voy hacer una confesión. Para finales de marzo encontré un escrito del diario Ámbito Financiero del periodista Carlos Burgueño, donde daba cuentas de un economista y doctor en humanidades, Victor Küppers, que durante una clase en la Universidad de Barcelona dirigida a los empresarios de España en marzo del 2020, dijo: "Un día la pandemia va a pasar y los empresarios deben tener en claro cómo transitarla y, fundamentalmente, cómo quieren ser recordados después de la pandemia". A mi esa nota periodística me hizo reflexionar, me di cuenta que quiero ser recordado como un empresario del teatro que tiene dignidad. No saben como me ayudó, perdiendo económicamente una fortuna, la peor de mi historia, endeudándome, pero tratando de poder seguir viendo a nuestros colaboradores a la cara, sabiendo que el hilo no se cortaba por lo más delgado. En eso estoy muy relajado y tratando de dar pasos en una actividad que sigue perdiendo, pero que así y todo estamos queriendo hacer girar la rueda. Les hago referencia donde una nota periodística los puede ayudar por lo menos a mi siempre seré un agradecido a Carlos Burgueño por haberla escrito.

—¿Esta crisis es peor que la de 2001 para su sector?

—Para mi son incomparables, primero partamos de la base que la crisis del 2001 fue una crisis argentina y aquí estamos hablando de una pandemia mundial. El 27 de marzo del año pasado fue el "Día mundial del teatro" y todos los teatros del mundo estaban cerrados.

—Agradecemos su participación en el Ciclo de Entrevistas y lo invitamos a realizar un comentario final para cerrar el reporaje.

—Quiero agradecerles a ustedes por la invitación y compartir un pensamiento. Suelo dar estas entrevistas durante toda mi carrera, y es la primera vez que todos me trataron de "Usted". Eso demuestra que los años pasan (risas),

Por Juan Cruz Soqueiras, Juana Alonso y Sara Gonzalez Velasquez

Estudiantes de Periodismo de la Escuela de Comunicación