Cecilia Moreau: "Hoy Alfonsín estaría trabajando espalda con espalda con Alberto"

Cecilia Moreau visitó virtualmente la Escuela de Comunicación para participar de una conferencia de prensa organizada por estudiantes de Periodismo de Perfil. La vicepresidenta del bloque de diputados del Frente de Todos elogió a Máximo Kichner por ser "uno de los legisladores más formados que tiene la Cámara" y destacó a Sergio Massa, Wado de Pedro, Axell Kicillof y Luana Volnovich porque "tienen mucho para aportarle a la política".

También se refirió a la posible legislación del aborto destacando que "el Poder Ejecutivo va a enviar un proyecto a la Cámara de Diputados y lo va a tomar como una política propia de salud pública". Por último, dijo que no está al tanto de las denuncias de corrupción que pesan sobre Cristina Fernández de Kirchner. "Yo no leí las causas, no las conozco. Sólo las conozco por lo que dicen los medios", justificó Moreau en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.

—¿Cuál es el estado del proyecto de ley sobre legislación del aborto?

—La media sanción en Diputados fue muy trabajada por todos los bloques, no tuvo pertenencia partidaria, fue una discusión que se dio desde la transversalidad, pero después el proyecto quedó trabado en el Senado. Lo que nos dice el Poder Ejecutivo es que va a enviar un proyecto a la Cámara de Diputados y lo va a tomar como una política propia de salud pública. Yo creo que la base de ese proyecto va a contemplar la media sanción de Diputados, también creo que el Presidente va a hacer hincapié en algo, que tal vez el proyecto de Diputados no lo tomó con tanto énfasis, y es más ayuda, no solo económica, a las mujeres que deciden, aun en situación compleja de un embarazo no deseado, poder transitar la maternidad.

—En la Cámara se debate un impuesto especial a las grandes fortunas. ¿Los legisladores deberían bajarse los sueldos para impulsar ese proyecto?

—Creo que hay una discusión que tiene una doble moral. Yo cobré el último mes un sueldo de 158 mil pesos, que es lo que cobramos los diputados que somos del gran Buenos Aires. Es un sueldazo, en comparación con los sueldos que se cobran en la Argentina. Ahora también es cierto que yo no tengo otro ingreso: yo soy madre soltera, vivo con mi hija, banco las cosas de mi casa, pago gastos fijos y además hago política, con lo cual también parte de mis ingresos se me van en política. No me quejo y llego a fin de mes sin ninguna dificultad, algo que no le ocurre al 80% de los argentinos. Doné parte de mi sueldo al Hospital de San Isidro, al Hospital de Moreno, pero no lo hice publico. Lo grotesco está en hacer público este debate, decir que se donen los sueldos, algo que dicen incluso muchos compañeros legisladores. ¿Pero si donás el sueldo, de qué vivís? Si yo tuviese el apoyo, el lobby o la presión de algún empresario, de algún dirigente político para que me pagase el sueldo terminaría siendo una mala legisladora, porque creo que a la dirigencia política no la pueden conducir los grupos económicos ni a los medios tampoco.

—Usted inició su carrera política en el radicalismo. ¿Cuál es la imagen que tiene de Raúl Alfonsín?

—Fue todo para mí. Vengo del radicalismo y tomé la decisión de apartarme cuando se cerró el acuerdo con (Mauricio) Macri, porque consideraba que no tenía nada que ver con los valores que Alfonsín nos había enseñado con respecto, no solo a las cuestiones republicanas, sino básicamente a lo que él llamaba las deudas de la democracia, especialmente, la desigualdad. Si ven los reportajes que dio en esa época, Alfonsín le ponía nombre y apellido a ese acuerdo: Macri y (Elisa) Carrió. Para mí, Alfonsín fue el mejor presidente de la democracia, con todo lo bueno y todo lo que no pudo hacer o no lo dejaron hacer. Él tenía una frase en su campaña, decía que no fue una salida electoral, sino una entrada a la vida.

—¿Qué pensaría Alfonsín sobre el gobierno de Alberto Fernández?

—A mi no me gusta decir qué opinaría Alfonsín, no me gusta ser intérprete de Alfonsín, porque él era único. Me choca cuando algunos dicen qué diría Alfonsín o qué haría Alfonsín, porque nadie sabe lo que Alfonsín opinaría y por eso fue un líder tan grande. Pero de lo que sí estoy segura, es que hoy Alfonsín estaría trabajando espalda con espalda con Alberto para poner a la Argentina de pie en el marco de la pandemia, en el marco de la crisis económica en la que vivimos. Porque Alfonsín no especulaba, cuando tenía que decir algo lo decía, como lo dijo cuándo fue la incorporación de (Domingo) Cavallo al gobierno de (Fernando) De la Rúa y eso le costó que la mayoría del radicalismo lo mande a Chascomús a jubilarse. Pero no le importaba, en eso tenía mucha honestidad intelectual.

—Julio Cobos dejó una imagen negativa en el kirchnerismo. ¿Ese antecedente hace que los que vienen del radicalismo tengan un escenario muy complicado para acceder a un puesto de decisión en el Gobierno?

—Yo creo que no. En primer lugar, una persona no puede definir conceptos generales. La construcción política del Frente de Todos es muy diversa, hay un corazón peronista muy importante, con viejos peronistas, cámpora y kirchnerismo, pero también hay independientes, movimientos sociales, radicales y gente que adhiere al socialismo. No tiene que ver con el origen partidario. De hecho, creo que hoy estamos en la construcción de grandes frentes que discuten desde otro lugar. A mí en lo personal, no podría decir que venir del radicalismo no me dio la posibilidad de crecer en política. Soy vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, soy presidenta de la Comisión de Legislación General, que en una de las comisiones más importantes de la Cámara y estoy muy agradecida y orgullosa con mis compañeros, siento que estoy militando en un espacio político donde la palabra mía como mujer y como militante es escuchada.

—¿Qué piensa sobre las denuncias de corrupción que enfrenta Cristina Fernández de Kirchner?

—Yo no leí las causas, no las conozco. Sólo las conozco por lo que dicen los medios. Cristina siempre estuvo a Derecho, con lo cual, el día que la Justicia dé una respuesta en ese sentido, podré manifestarme, mientras tanto creo en la Justicia con todas las dificultades que la Justicia argentina tiene y con todos los poderes económicos y mediáticos que interfieren sobre la autonomía de la Justicia. El día que le puedan probar a Cristina una causa de corrupción le voy a contestar esa pregunta, mientras tanto es la vicepresidente que eligió el pueblo y si las causas se cierran no hay que seguir hablando sobre la causa que se cerró, sino disolvamos el Poder Judicial y vayamos a una especie de nuevo sistema de juicios de inquisición.

—¿Cómo permitieron que Juan Ameri se haya desempeñado como diputado tras haber tenido denuncias por acoso?

—Ameri asumió el 10 de diciembre, en reemplazo de un diputado que asumió como senador. Lo cierto es que al momento de llegar al Congreso, Ameri no tenía ninguna denuncia certera en la Justicia. Entonces, nosotros como cuerpo no podemos tomar la decisión de no permitirle jurar cuando la Justicia lo habilita, él estaba y está en condiciones de ser legislador. Obviamente, todo esto trajo que se conocieran estas denuncias por redes, en definitiva, el planteo que se debería haber hecho de entrada es que en su provincia, alguien ayude a que esta chica a hacer la denuncia en la Justicia, que es lo que no existe. Te voy a decir una cosa más de lo que pasó con Ameri, Alcira Figueroa, la diputada que lo va a reemplazar, es una militante social, barrial, en el momento del escándalo estaba dando una charla por zoom en Orán, en la otra punta de la Argentina sobre la capacitación de la Ley Micaela, por lo que yo pensaba, esto de las listas sábanas trae aparejados estos problemas. ¿Cómo en su momento no midieron la capacidad de Alcira por sobre la capacidad de Ameri?

—¿Máximo Kirchner es su candidato para las próximas elecciones?

—Máximo es mi compañero presidente del bloque, es un militante muy formado. Máximo es uno de los mitos que se están derribando, porque muchos querían instalar que era el gordito que jugaba la Play pero es uno de los legisladores más formados que tiene esta Cámara. Lo mismo pasó con Axel, por eso subestimaron tanto las posibilidades de su triunfo electoral en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que Máximo, Sergio, Axel, Wado y Luana son parte de una generación de dirigentes que tiene mucho para aportar a la política y cualquiera de ellos está en condiciones de disputar el día de mañana el espacio que quiera, porque realmente tienen la formación para hacerlo. Pero si no es en equipo no sirve.

—¿Qué opina sobre la orden de desalojo en la toma de tierras en Guernica?

—Me parece que hay que tener en claro qué se está buscando y que hay que buscar una solución pacífica. También veo que hay un grupo de personas que se está arrogando la representación del conjunto que está en la toma, algún negocio deben querer hacer a través de todo esto. La verdad es que impidieron que el ministro (Andrés) Larroque llegue a las familias con agua, alimentos, alcohol en gel, no pudieron entrar. Yo le pido a la gente que está en la toma de Guernica que entienda que necesitamos que el Estado actúe, entendemos que la gente está mal pero esto no se resuelve con tomas, ni tampoco se resuelve con represión.

—Le agradecemos su participación en el Ciclo de Entrevistas organizado por estudiantes de Periodismo de Perfil y la invitamos a realizar un comentario final para cerrar el reportaje

—Quiero agradecerles mucho la entrevista. Veo gente de todas las edades estudiando cosa que esta buenísimo, así que quiero felicitar a las personas ya adultas que se ponen a estudiar porque es vencer los propios tabúes de uno mismo y a los chicos la mejor suerte, que siempre digan lo que piensan. Creo que un buen periodista tiene que tener la capacidad de poder informar sin tergiversar la noticia.



Por Karina Rocca, Pilar Padula y Vanesa León

Estudiantes de Periodismo

Escuela de Comunicación de Editorial Perfil