Nuevo curso de UX Writing: diseñá experiencias con palabras

por Silvina Marquez

Perfil Educación y Educación IT lanzan el primer curso de UX Writing. Diseña experiencias con palabras. Al respecto el ingeniero Sebastián Divinsky, socio fundador de Educación IT califica esta alianza como una oportunidad única. “Es brindar una capacitación que ningún otro centro argentino esté dictando de la mano de una de las editoriales más importantes del país. Creemos que esta alianza entre una editorial y una empresa de tecnología es una complementación ideal para este tipo de capacitación”. Por su parte el director de Perfil Educación Rodrigo Lloret, agrega: “Es una nueva apuesta a la formación que desarrollamos desde Perfil Educación. En este caso, nos focalizamos en las nuevas tendencias de redacción web para capacitar a profesionales que luego apliquen sus habilidades en el sector corporativo o en distintos medios”.

Cuestiones formales. La finalidad del curso es comunicar los principios básicos para crear contenidos centrados en el usuario. Divinsky profundiza más sobre el tema: “Hay un axioma en el mundo web que es el siguiente ‘en internet el navegante no lee, escanea’”.

Entonces todo diseñador web, redactor, gestor de contenidos, “copysta” debe saber seleccionar muy bien las palabras. La especialización en UX Writing no solo remite a cuestiones de sintaxis, sino al tono discursivo general de la página en función del mercado donde apunta, contextos regionales, etáreos, etc. Se dedica tanto a las cuestiones de escritura de textos como a la elección de las palabras que se utilizarán para cuestiones específicas de la página. Por ejemplo, los conocidos call to action de los botones de las páginas, los mensajes de error, los mensajes de éxito en una operación, etc.”.

También explica que como tarea se viene desarrollando desde siempre, pero con el paso del tiempo se fue especializando hasta llegar a ser un puesto que solo se dedica a esta tarea. Así puntualiza Divinsky, “en sus inicios el diseñador web se ocupaba prácticamente de todo en un sitio: lo maquetaba, definía su estética, sus secciones, lo programaba y escribía todos los textos. Con el paso del tiempo se han ido independizando e hiperespecializando las tareas. Hoy en día en las empresas de primera línea o agencias de desarrollo web forman parte de distintos equipos que hacen a la creación de un único producto digital. Por un lado están los User Experience Designers, los programadores, los diseñadores, los maquetadores, los UX Writers, entre otras muchas áreas. Justamente la novedad del puesto hace que haya muy pocas personas especializadas y convierte a la propuesta de capacitación muy interesante.”

Sobre el curso. En cuanto al curso UX Writing tiene un costo de 6 mil pesos y una duración de 12 horas. Se puede cursar de manera online y/o presencial y dependiendo la modalidad, inicia en marzo o abril. Divinsky explica que la diferencia solo radica en el lugar desde dónde tomo la capacitación. “Nuestra metodología de educación a distancia no es el clásico e-learning donde con un usuario y contraseña entro a un portal donde veo videos y leo material. Nuestros cursos a distancia se dictan en tiempo real. Es decir tienen días y horarios donde entramos a un aula virtual donde me voy a encontrar con alumnos de muchos lugares del mundo y el docente. El profesor va dando una clase normalmente ya que tiene a disposición widgets que emulan el espacio del aula y el alumno tiene contacto directo con el docente y el resto de los alumnos para ir interviniendo y conversando como si estuviesen en el mismo lugar físico. Además de eso tienen acceso a otra plataforma que se llama Alumni donde tienen todo el contenido teórico del curso, material complementario para que amplíen lo visto en clases, ejercicios y evaluaciones por clases”.

Durante el cursado se aprenderá la importancia de elegir la palabra correcta en cada interfaz de tu producto digital. Y en la práctica en clases se verá cómo escribir diferentes piezas de contenido para mejorar la experiencia de los usuarios de tu sitio web. También se aprenderá cómo armar un brief y un plan de comunicación para presentar ante los stakeholders del proyecto.

Requisitos. Se requieren conocimientos sólidos en redacción y gramática. Si bien es recomendable contar con conocimientos básicos de UX o haber realizado el curso de Introducción UX. Este curso está orientado a periodistas y redactores web que quieran desempeñarse en el área de la escritura centrada en el usuario, así como también a aquellos que sin experiencia previa en el área se están formando para incorporarse al mercado laboral.

Conocer más sobre un UX Writing. Sebastián Divinsky de Educación IT explica cuáles son los beneficios y el rol de este profesional. “A riesgo de quedar muy reduccionista podría decirse que ‘permiten retener y orientar mucho mejor al navegante a resolver sus necesidades’ sintetiza. Cuando un usuario entra a un sitio es porque tiene una necesidad puntual (informarse, comprar algo, hacer una reserva, leer una receta, etc). Si se le complica la tarea el usuario se siente frustrado y no tiene una buena experiencia con el sitio/app. Es ahí donde entra el equipo completo al de UX a estudiar cómo hacer de esa experiencia lo más amena posible para la mayoría de los usuarios. Hay quienes se encargarán de cuestiones de ubicación de elementos dentro de la página, otros de la arquitectura del producto y otros del tema escritura. Si todos estos elementos están armónicamente dispuestos tenemos muchas chances de que el usuario satisfaga su necesidad con nosotros y fidelizarlo. Empresas muy grandes tienen puestos de UX Writing porque entienden la necesidad de la cuestión. En la Argentina las principales compañías también cuentan con estos puestos y cada vez más empresas los están incorporando.”

Relación palabra-digital

Sebastian Divinsky*



Lo digital y la palabra mantienen una relación estrecha desde sus inicios. Lo que estamos viviendo es una etapa de hiperespecialización donde tenemos gente que se dedica a estudiar meticulosamente cómo utilizar correctamente las palabras en productos digitales.

Es importante establecer un nexo natural porque tenemos que hacer la experiencia del usuario/navegante lo más amena posible.

Pongo un ejemplo en primera persona: Educación IT nació en 2005 como un proyecto educativo netamente local. Ubicados en el microcentro de Ciudad de Buenos Aires le hablábamos a un público porteño.

Desde hace unos años comenzamos la internacionalización de la marca a todo Hispanoamérica con la apertura de sucursales en otros países y cursos a distancia. En ese momento tuvimos que trabajar en todos los textos del sitio junto con un UX Writer.

Algunas cuestiones por ejemplo, fueron pasar las redacciones al “neutro” o elecciones de clicks to call más internacionales.

*Socio fundador de Educación IT.

