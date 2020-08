Esteban Bullrich a CFK: "Impedir el uso de la palabra alienta el deterioro institucional del Senado"

Esteban Bullrich tuvo la oportunidad este jueves de hablar a la vicepresidenta Cristina Kirchner después de que ella ordenara silenciar su micrófono en la última sesión virtual del Senado. "Impedir el uso de la palabra alienta el deterioro institucional del Senado. No es la primera vez que sucede, lamentablemente. Y no es a mi a quien se silencia, sino a esos ciudadanos que a través mio tienen una voz en este Senado", dijo el senador de Juntos por el Cambio al presentar una cuestión de privilegio contra Cristina.

En el escrito, el legislador agregó: "No lo hago con espíritu de la confrontación. Estoy convencido de que las cosas que nos unen son más profundas que las que nos separan y nos dividen. Pero no compartimos siempre los métodos y las formas". "No soy un seguidor del 'vamos por todo', creo más bien en el 'ir con todos', porque de esa manera vamos a sancionar las mejores leyes", le dijo. El video con la transmisión oficial mostró que la vicepresidenta continuó sus tareas en el estrado sin levantar la mirada.

"Usted ganó una elección, pero ganar la elección es una oportunidad de tener poder, y no de tener razón", agregó el senador, que le pidió a Cristina Kirchner usar ese poder "con mucha responsabilidad". "Con simplemente un botón puede excluir o silenciar al que le incomoda, y expulsar es siempre más fácil que escuchar, excluir es más fácil que incluir, y silenciar es más fácil que respetar", argumentó. ( mirá el video )

DS