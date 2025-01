3 obras 3 que vuelven a la cartelera porteña en enero

Sex

La propuesta creada por José María Muscari, Paola Luttini y Matías Napp comienza su sexto año en cartel con novedades y sorprendiendo como el primer día. Por tratarse de una experiencia que no tiene rótulos, es un show compuesto por talentos que actúan, bailan, cantan y que toman su propio cuerpo como objeto de arte. Este 2025, el espectáculo cuenta con las incorporaciones de Luca Martin, Licha Navarro, y la vuelta de Valeria Archimó y Silvina Escudero.

El show se renueva y regresaron los espacios de circulación por diferentes zonas de Gorriti Art Center (Juan B. Justo 1617, CABA) como la Zona Roja, que es exclusiva para espectadores VIP que abonen un upgrade y donde verán lo más hot que brindan los integrantes del show y el Cuarto Oscuro en el primer piso. Sex es un show con cercanía y exclusivo. La experiencia fue vista por más de 350.000 personas en estos cinco años. Durante este tiempo el espectáculo pudo vivirse en formato inmersivo, virtual, 360, autos, gira nacional e internacional y temporadas de verano en Mar del Plata y Carlos Paz.

El elenco actual está integrado por Julieta Ortega, Adabel Guerero, Valeria Archimó, Silvina Escudero, Martín Salwe, Maxi Diorio, Sebastián Francini, Srta. Bimbo, Brenda mato, Flor Anca, Luca Martín, Licha Navarro, Fernando Goncalves Lema, Rodrigo Jara, Ampi Peña, Martina Morales, Dori Ganino, Jona Hidalgo, Tato Ortiz y Diego Ramos, quien forma parte de Sex desde el primer ensayo hace casi sies años y estuvo en cada una de las funciones y en todos los formatos convirtiéndose en el actor con más permanencia ininterrumpida en una obra de teatro de la cartelera teatral actual. Es importante recordar que los espectadores pueden concurrir antes para comenzar la experiencia en el lugar y disfrutar de la cocina de Gorriti Art Center que ofrece tragos y platos inspirados en la troupe que ofrece siete funciones de jueves a domingo desde el 9 de enero, a las 21. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Las Moiras

El 8 de enero llega Las Moiras, una de las obras más elogiadas de Tamara Tenenbaum, con dirección de Mariana Chaud y producción de la compañía Teatro Futuro al Metropolitan (Av. Corrientes 1343). Interpretada por Analia Couceyro, Luciana Mastromauro, Flor Piterman y Fiamma Carranza Macchi, la pieza pone el foco en las esposas de unos rabinos que marcan los destinos del barrio de Once decidiendo quién se puede casar con quién. A ellas se enfrenta la rebeldía de una joven que busca romper con el orden establecido, pero a su vez es presa del Dibuk, un espíritu errante que se apodera de ella. En la leyenda judía, el Dibuk es un espíritu vagabundo que se queda rondando en la Tierra y posee el cuerpo de otra persona hasta que sus asuntos terrenales sean resueltos. En la obra, se pone en diálogo con las moiras, tres viejas del inframundo que dentro de la mitología griega son las que tejen, sostienen y cortan el hilo de la vida.

El diseño de escenografía es de Matías Sendón (también iluminación) y Ariel Vaccaro, quien además la realizó; el de vestuario es de Cecilia Zuvialde; la música original de Ian Shifres; la coreografía y movimiento de Manuel Attwell; la producción ejecutiva de Gabo Baigorria y Carolina Castro. Por seis únicas funciones los días 8 y 15 de enero, 5, 12, 19 y 26 de febrero, a las 20.15. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Escape Room

Una de las obras más vistas de calle Corrientes regresa en enero al Multitabaris (Av. Corrientes 831, CABA) recargada para el 2025 desde el viernes 10 con renovado elenco: Brenda Gandini, AgustÍn Sulivan, Cande Molfese, Gonzalo Suárez y dirección de Nelson Valente. Se trata de una comedia que se desarrolla en el barrio de San Telmo. La historia comienza cuando Edu (Sullivan) quiere presentarle a su nueva novia Marina (Molfese) a una pareja de amigos, Vicky (Gandini) y Rai (Suárez). Para este primer encuentro, Edu organiza algo que está muy de moda: un juego de Escape Room, en el que los cuatro amigos tendrán que resolver una serie de acertijos que les permitirán salir de la sala. Ellos piensan que les espera una velada muy divertida para pasar el rato, poner a prueba su inteligencia y reírse un poco, pero nada más lejos de la realidad: en cuanto la puerta de la habitación se cierre herméticamente, empezarán a suceder cosas muy extrañas. Salir no será nada fácil, el juego pondrá a prueba la relación de los cuatro personajes y expondrá todos sus secretos. Una caja de sorpresas y giros inesperados mantendrán al espectador intrigado con momentos de comedia y suspenso.

El texto pertenece a Joel Joan y Héctor Claramunt, adaptada por Valente. Además tiene diseño de escenografía de Jorge Ferrari, de iluminación de Anteo Del Mastro, de vestuario de Romina Giangreco, producción ejecutiva de Edgardo Ariel Alba y producción general de Bautista y Joaquín Laviaguerre, y Tomás Rotemberg. Encontrá acá más info sobre las entradas.