4 propuestas para ver antes de que termine noviembre

Vivila como querés

Por seis únicas funciones, del miércoles 20 al domingo 24 de noviembre, Dani “La Chepi” desembarca con su gira Vivila Como Querés en el Multitabarís Comafi (Av. Corrientes 83, CABA), con la promesa de que cada noche brindará momentos de risas, reflexión y música en vivo. Especial para que el público se reencuentre con la esencia de la humorista que supo ganarse el corazón de miles de seguidores a través de su autenticidad y humor.

Este espectáculo humorístico-musical invita a la audiencia a reírse de la vida misma. A través de personajes entrañables y canciones que han marcado su historia, Dani aborda las experiencias más desafiantes y divertidas de la maternidad y la vida cotidiana con un toque único de humor reflexivo. Con la producción de Galaxias Creativas y bajo la dirección general de Noralih Gago, Daniela explora temas universales como el caos diario, las emociones que a veces no queremos admitir, y lo liberador que puede ser simplemente reírnos de todo. Con su estilo desfachatado y honesto, "La Chepi" hace que el público se sienta parte de su historia, asegurando que cada función sea única e irrepetible.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“El humor y la risa me salvaron la vida”, afirmó la artista, explicando cómo cada uno de sus personajes representa un pedazo de su experiencia y cómo a través de ellos logra conectar con su audiencia de una manera especial. “Quería hacer un espectáculo que no solo haga reír, sino que también mezcle diferentes emociones y temas cotidianos. El objetivo es que la gente la pase bien y por un rato se olvide de los problemas”. Una oportunidad imperdible para disfrutar de un show lleno de energía, espontaneidad y emociones. Con Fer Chavix como músico en escena, dirección musical de Federico Plaate, diseño lumínico de Sebastián Bahamonde, de sonido de Claudio Salvador Straci, vestuario de Casa de Muñecas, pelucas de Miriam Manelli, producción ejecutiva de Imaginarium Contenidos y general de Galaxias Creativas. Encontrá acá más info sobre las entradas.

¡¿Cuántos Querés que te Amen?!

La obra de Miguel Ángel Cárcano y María Inés González, con el protagónico de Celeste Muriega y Christian Sancho, junto a Melina González, dirigidos por Sebastián Pajoni. Sólo por seis funciones, llega a la calle Corrientes una comedia que ayuda a reflexionar sobre la poligamia, el poliamor y cuál es nuestro propio modo de familia.

¿Qué pasa cuando el amor de tu vida son dos personas? A lo largo de un año, en una habitación de hotel, Marta, Pilar y Manuel intentarán resolver lo que los une y lo que los separa. Manuel y Marta están juntos hace años, pero ella no sabe que él tiene una relación en paralelo con Pilar. Sin que Manuel lo espere, Pilar quiere poner fin a esa relación, ya no le va su rol de “amante”. Por otro lado, Marta no es totalmente ajena a lo que está pasando. Lo que cada uno sabe de los otros se irá develando lentamente y, lo que en principio son dos historias de amor, se transformará en otra cosa que hará debatir a los protagonistas entre el sexo y el afecto. Una comedia para reflexionar sobre el amor, el poliamor, la poligamia, los lazos, los afectos, los acuerdos… las nuevas formas de familia.

La puesta tiene música original de Hugo Hoffmann, coreografía de Vera Mauer, diseño de vestuario de Héctor Ferreira, de luces de Nacho Vellino, de escenografía de Gustavo Ruiz, de maquillaje de Edu Lajetsky, elementos y FX de Blanca Vega, producción ejecutiva de Melina González y general de Seda Producciones. Se presenta los miércoles a las 20:30 en el Teatro Picadilly (Av. Corrientes 1524, CABA). Encontrá acá más info sobre las entradas.

Tom Pain (basado en nada)

Llegada desde Uruguay, Tom Pain (basado en nada) y se anuncia como una meditación punzante sobre el sentido de la vida, lo cual termina siendo como una especie de broma porque nunca terminamos de entender bien de qué se trata la existencia, entonces nos reímos de ella. El espectáculo, protagonizado por Rogelio Gracia, fue Premio Mayor en los Galardones Teatro del Mundo, que otorga la UBA, en 2017 y lleva 100 funciones en teatros de Argentina, Uruguay, España, Chile y EEUU. Ahora se presenta nuevamente en Buenos Aires, en el Teatro El Extranjero. La pieza de Will Eno fue finalista del Premio Pulitzer 2005. Está dirigida por Lucio Hernández, tiene funciones los sábados 16, 23 y 30 de noviembre, a las 22, en El Extranjero (Valentín Gómez 3378 CABA). Encontrá acá más info sobre las entradas.

Perla

María Florencia Lauga interpreta a María, una mujer atrapada entre sus propios miedos, frustraciones y exigencias que se sumerge en una búsqueda interna para recuperar la paz y la identidad perdida. A medida que atraviesa sus emociones más oscuras, sufre una transformación profunda al descubrir que sus heridas y conflictos pueden convertirse en su fuerza más grande, su perla. La historia sigue su recorrido desde la confusión y el enojo hasta la aceptación de sí misma, abrazando sus imperfecciones y convirtiendo el dolor en un reflejo de su poder interior. La propuesta se presentará el martes 19 a las 20.30 en el Teatro Caracarerean (Nicaragua 5565, CABA) con el protagónico de María Florencia Lauga, quien tuvo la idea original que luego escribió y dirige Ezequiel Sagasti. Además tiene vestuario de Sabrina O’Keeffe, maquillaje de Milagros Segura, producción ejecutiva de Isidoro Sorkin y general de Florencia Dios. Encontrá acá más info sobre las entradas.