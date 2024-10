4 conciertos imperdibles de la cartelera porteña

Escalandrum

El sexteto de jazz argentino realizará un único concierto en el Teatro Colón (Libertad 621, CABA) para celebrar los 50 años de la edición de los emblemáticos álbumes de Astor Piazzolla Libertango y Reunión Cumbre. El lunes 21 de octubre a las 19.30, Escalandrum recreará al Piazzolla del ´74, en una noche que hará historia. Y la coincidencia hace que la agrupación liderada por Pipi Piazzolla esté celebrando sus 25 años de trayectoria.

“Estamos muy felices por este importante concierto en el Teatro Colón que celebra los 50 años de estos dos discazos de mi abuelo, y también nuestra trayectoria. También muy entusiasmados preparando todo el repertorio para este doble festejo que se va a llamar Piazzolla ´74. El Teatro Colón es muy importante para nosotros y para mi propia historia, ya que yo lo acompañé a mi abuelo al concierto que dio allí en el año '83; esa noche él me dio un programa de mano en el que escribió que en ese concierto él sentía que había triunfado. Para mi abuelo el Colón siempre fue lo máximo, su sueño era ser compositor de música clásica, luego se cruzó con Nadia Boulanger en Francia y todo cambió, pero conservó siempre ese amor por el género. Esto, sumado a nuestro 25 aniversario, hará de esta noche algo muy especial. Con el Colón nos une un vínculo fuerte, de momentos inolvidables: tocamos el día del cumpleaños de mi abuelo en 2021, y fue una emoción enorme. Se disfruta de una acústica increíble, donde cada instrumento suena como nunca. Estamos ensayando temas increíbles como Años de soledad, Cierra tus ojos y escucha, o Deus Xango. Es un repertorio no muy transitado, que no se toca tanto. Allí estaremos entonces, el 21 de octubre, para emprender esta nueva aventura”. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Guada en concierto

El 19 de octubre Guada se presentará en La Trastienda (Balcarce 460, CABA) y el 27 en Quality Teatro, de Córdoba como parte de su gira por América presentando las canciones de su disco que saldrá el año próximo. Luego de haber grabado junto a Ismael Serrano su última canción, Historias Compartidas (video arriba), una reivindicación conjunta de las memorias históricas de España, Argentina y toda Américalatina en una de las piezas más sinceras, crudas y emotivas. Así, la destacada artista argentina regresa a Sudamérica en un momento clave de su carrera, pues reside en Madrid desde hace 15 años y se ha consolidado como una de las voces más versátiles de la escena musical. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Sergio Zabala

Comenzó su actividad artística como guitarrista y cantante a la edad de siete años. Junto a su padre integró el Dúo Puntano, con el cual realizó la grabación de tres discos de folclore argentino, presentándose en diversos festivales de todo país. Además de hacer la licenciatura en Composición Musical en la Universidad Nacional de Córdoba, fue acompañante y director musical en los géneros de tango y folclore, de figuras como, Guillermo Fernández, Virginia Innocenti, Lito Vitale, Omar Moreno Palacios, Jaime Torres, Chango Farías Gómez, Suna Rocha, María Ofelia, Oscar Alem, entre otros. Fue parte del cuarteto La Hendija y lleva cuatro discos editados como solista “Tonadas”, “Alquimia”, “Gris de Fantasía” y “Libre en el sonido". Esta última placa será interpretada el 23 de octubre en el Centro Cultural Rojas (Av. Corrientes 2038, CABA), en la Sala Batato Barea, Encontrá acá más info sobre las entradas.

Javier Sá

El sábado 9 de noviembre, a las 21, presentará su nuevo disco Mi pensamiento y mi corazón en Aura Tango (Av. Boedo 843, CABA). Sá estará acompañado en la ocasión por Ricky Orellana (acordeón), Ariel Palacio (bajo), Raúl Gutta (batería y percusión), Miguel Guerrero (primera guitarra) y Nicko Mascazzini (guitarra base). En este tercer disco, Javier Sá reúne un repertorio ecléctico y original con una formación musical potente. Desde clásicos del género chamamecero como “El Moncho” de Ramón Ayala o “El último sapukay” de Oscar Valles, a temas nuevos como “Brindo por” del reconocido autor curuzucuateño Aldy Balestra y obras propias como “Pireca se fue cantando” o la que da nombre al disco “Mi pensamiento y mi corazón". “Para olvidarte”, otra composición de su autoría, logró reunir a destacados músicos, incluyendo a una orquesta de cuerdas compuesta principalmente por miembros del elenco estable del Teatro Colón. Un diálogo entre los dos universos de Javier: sus raíces correntinas y chamameceras y su presente en la ciudad de Buenos Aires, donde reside. Encontrá acá más info sobre las entradas.