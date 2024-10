Alan Madanes: "Souvenir de Mar me atravesó. Es una propuesta entre clásica y moderna"

Alan Madanes está transitando los últimos meses de este 2024 a pleno: protagoniza junto a Oscar Lajad el éxito musical Cuando Frank conoció a Carlitos, obra que le valió el Premio Hugo a la Mejor Actuación Protagónica Masculina 2023/2024 y que tiene funciones de jueves a domingo. Pero además estrenó a mediados de octubre el unipersonal Souvenir de Mar, que sube a escena de Espacio Callejón (Humahuaca 3759, CABA) los lunes a las 20.30. Como si esto fuera poco, en noviembre se estrena la serie Cromañón en Prime Video, de la cual también participó. Pero hoy vamos a hablar de la obra de Rocío Agrasar, en la que Alan está dirigido por Gustavo Pardi, y vamos a saber por qué la eligió y qué siente al estar tantos días de la semana sobre un escenario.

En Souvenir de Mar está Francis, un pibe de barrio que conoce a Mar, un flaquito medio punky que lo enamora y lo revuelca como una ola, haciéndolo perderse por primera vez en el agua salada. Desde su habitación, el joven evoca los momentos compartidos y expresa una catarata de pensamientos, emociones y acciones que culminan convirtiéndose en una confesión de dolor y patetismo. Sobre esta propuesta Alan dijo en una entrevista vía Zoom: "Es muy diferente a lo que estoy viviendo en el Astral. Me atraviesa la fluidez con la que se sucedieron las cosas porque cuando leí este texto me entregué a lo que sentí. Lo encontré muy afín a mi decir. Me parece una propuesta entre clásica y moderna, tienen una vinculación queer y fue muy interesante la respuesta del público, que acompaña de una manera muy presente". Aquí la charla completa:

El actor reconoce que, al hacer las dos obras en paralelo, encontró "una dinámica hasta física por la cual el cuerpo y la cabeza están tan entrenados por las funciones que, aunque termino quemado y cansado, sigo teniendo energía. Los lunes hago una pasada de la obra entera en casa, antes de salir. Con concentración y entrenamiento por ahora lo voy llevando bien". Y también mencionó a un gran equipo que lo acompaña y lo cuida en Souvenir de Mar, obra de la que además es productor general. En ese equipo se incluyen el diseño de iluminación de Horacio Novelle, la escenografía de Alejandro Mateo, el vestuario de Luna Mazzeo, el diseño sonoro y la música original de Silvina Aspiazu y los audiovisuales de Nahuel Quimey. Sin dudas la mejor oportunidad para ver a un gran actor poniéndose al servicio del texto dándolo todo. Encontrá acá más info sobre las entradas.