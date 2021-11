El concierto suspendido de a-ha ya tiene nueva fecha

Después de verse obligados a cancelar la gira mundial “Hunting High And Low” por la pandemia, a-ha anunció que retomarán los compromisos pendientes por lo que llegarán finalmente a la Argentina en marzo de 2022 para dar su show en el Movistar Arena el próximo 25.

Se trata de la gira que celebra el 35 aniversario de uno de los discos más influyentes en la historia de la música pop y las entradas adquiridas anteriormente son válidas para esta nueva fecha. La placa, lanzada en 1985, presentó al mundo éxitos atemporales como "Take On Me", "The Sun Always Shines On TV", "Train Of Thought" y, por supuesto, "Hunting High And Low".

El trío noruego compuesto por Morten Harket, Pål Waaktaar-Savoy y Magne Furuholmen se formó en Oslo en 1982 y saltó a la fama mundial con este disco, grabado en Londres. Curiosamente, el mega éxito aún hoy "Take On Me" fue lanzado tres veces hasta que se convirtió en suceso: la primera versión, de octubre de 1984, fracasó en las ventas. En abril de 1985 publicaron una nueva, remasterizada por John Ratcliff y producida por Alan Tarney. Pero nuevamente la canción no tiene éxito. Convencidos del potencial del tema, grabaron un video, dirigido por Steve Barron, en el que se hace uso de una innovadora técnica que mezcla escenas reales con otras animadas en blanco y negro, como si fuera un cómic. El vídeo se convirtió en un fenómeno a nivel internacional y fue el responsable de empujar a la canción, lanzada por tercera vez en septiembre de 1985, al primer puesto de numerosos países. Fue gracias a este gran suceso que a-ha lanzó el álbum debut que celebra en trío en esta gira interrumpida. Aquí para el recuerdo:

También consiguieron éxitos globales con el tema de James Bond "The Living Daylights", así como con "Cry Wolf", "I've Been Losing You" y con varias colaboraciones.

Como dice Pål Waaktaar-Savoy: "No hay una canción en ese álbum que no estemos deseando tocar en vivo", algo que los tres celebran y que los traerá, una vez más, de regreso al país.

Encontrá acá más info sobre las entradas.