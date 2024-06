Fonseca, María Creuza y Bring Me The Horizon de gira en la Argentina

Como no hay un solo estilo de música, tampoco lo hay de espectador. Para los amantes de la bosa nova tenemos a María Creuza interpretando los clásicos que la hicieron popular entre nosotros y en varios puntos del país. Para los que aman la bachata, las baladas y las canciones tropicales del Caribe, está el querido Fonseca, y para los que les gusta el rock inglés, nada menos que Bring Me The Horizon. Y en esta nota te contamos adónde podés ir a escucharlos en vivo.

María Creuza

La cantante brasileña regresa a los escenarios argentinos con la Gira Encuentro y con un notable concierto en el que repasa parte de su trabajo, sin dejar de lado el tributo a Vinicius de Moraes, en un espectáculo ideal para los amantes de la bossa nova. Bajo la producción de Damián Sequeira, su presencia estelar engalanará la cartelera de shows de las principales ciudades de la Argentina, justo en el marco de los mas de 50 años de La Fusa, movimiento que ha marcado una época. En 1970, María Creuza fue invitada por el poeta y cantante Vinícius para participar de una excursión por Uruguay y nuestro país, sumando a Toquinho, con quienes grabó aquí éxitos como A felicidade, Garota de Ipanema, Eu sei que vou te amar, Se todos fossem iguais a você y Lamento no morro, Canto de ossanha y Samba em preludio, Minha namorada y la bellísima interpretación de Catendê.

La gira la llevará por:

Julio

19 Teatro Roxy – Mar del Plata

20 Templetón – Cariló

26 Café Berlin - Villa Devoto

Agosto

2 Espacio Mood - Neuquén

9 Stella Maris - San Isidro (Bs As)

23 Auditorio Casa del Médico - Resistencia (Chaco)

24 Auditorio Montoya - Posadas (Misiones)

30 Teatro Metro - La Plata

Septiembre

13 Teatro Real - Cordoba

21 Gran Rivadavia - Floresta

27 Teatro Independencia – Mendoza

29 Auditorio Juan Victoria - San Juan

Fonseca

El colombiano regresa a la Argentina presentando su nuevo disco Tropicalia y recorriendo toda su trayectoria. La cita es el 20 de noviembre a en Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857, CABA). Este querido cantautor incursionó por primera vez en el ámbito artístico en 2002 con su álbum Fonseca. La internacionalización de su carrera musical llegó en 2005 con su segundo disco, Corazón y el éxito Te Mando Flores. Después llegaron ocho trabajos discográficos: Gratitud (2008), Ilusión (2011), Fonseca Sinfónico (2014), Conexión (2015), Homenaje a la música de Diomedes Díaz (2015), Agustín (2018), Compadres (2020), Viajante (2022) y el flamante Tropicalia, una extraordinaria producción que rinde tributo a sus raíces e influencias tropicales, que lo han inspirado en su carrera y que a la vez forman parte de su sonido.

La dinámica producción presenta 11 temas y colaboraciones con grandes artistas de la música latinoamericana como Juan Luis Guerra, Gilberto Santa Rosa, Chucho Valdés, Alex Cuba y el Grupo Niche, quienes acompañan a Fonseca en este viaje por el mundo de la música tropical, disponible ya en todas las plataformas musicales. "Tropicalia es mi interpretación de nuestra esencia Tropical, de nuestra esencia latina. Somos una mezcla de culturas, de sonidos, de acentos y por ello una mezcla de nuestro propio Tropicalismo -afirma el cantautor- Tan ecléctica, tan rica y tan diversa es nuestra música latinoamericana que me parece imposible pensar en un álbum con un sonido homogéneo”.

Encontrá acá más info sobre las entradas.

Bring me The Horizon

La banda de rock con más streams del planeta se presentará otra vez en Buenos Aires el domingo 8 de diciembre en el Movistar Arena (Humbodt 450; CABA). Los últimos singles del grupo británico, incluidos Lost, AmEN!, DArkSide y Kool-Aid, son parte de su nuevo álbum de estudio, Post Human: NeX GEn, editado en mayo de 2024. Integrada por Oli Sykes (voz), Lee Malia (guitarra), Matt Kean (bajo) y Matt Nicholls (batería), traerán su innovadora música en un concierto en el que tocarán el alma de todos los espectadores. Encontrá acá más info sobre las entradas.