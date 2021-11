Juan Carlos Baglietto: “Tenemos la suerte o desgracia de ser responsables de nuestra historia”

El dúo Baglietto-Vitale es sinónimo de calidad musical, de la mano del sonido que le imprimen el piano y los arreglos de Lito Vitale, y de la interpretación personal que le da con su voz Juan Carlos Baglietto a cada uno de los temas que seleccionan para sus discos y conciertos. Con idas y vueltas, han tocado juntos durante tres décadas, en las que han disfrutado de la comunión de hacer música, tanto a través de sus discos como en los recitales en vivo.

Para festejar este aniversario, tocarán este 6 de noviembre a las 21 en el Teatro Ópera, en el marco de la gira nacional Baglietto-Vitale 30 años, en la que repasan buena parte del repertorio que han grabado y otros temas de sus carreras solitas. En una entrevista distendida, Baglietto responde:

- ¿Qué siente cuando mira hacia atrás y ve todo lo que hicieron en estas tres décadas?

- Me parece que arranqué con todo esto hace muy poquito, pasa rápido el tiempo y uno no toma conciencia de la cantidad de cosas que han sucedido. Los últimos 30 años hemos estado, con intermitencias, haciendo shows, grabando discos y participando de proyectos de otros artistas con mi amigo y compañero de ruta Lito Vitale.

- ¿Cómo hacen para tejer en un solo show toda esta música que vienen tocando durante tanto tiempo?

- Lo que hemos hecho es echar mano, picoteando y extractando algunas de las obras, llegamos a armar un repertorio de 22 canciones. Dejamos otras afuera, pero creemos que son momentos significativos de distintas épocas en las que hemos grabado discos. Sentimos que es una forma de representar este recorrido que hemos hecho. La gente espera encontrar los clásicos y no renegamos de eso. Nos gusta tocar algunas canciones que nos acompañan desde siempre. Seríamos muy desagradecidos si no lo hiciéramos, porque sería renegar de nuestra historia. Tenemos la suerte o desgracia de ser absolutamente responsables de nuestra historia. Las cosas que hacemos las hemos elegido. No nos obligó nadie ni a juntarnos ni a retornar al dúo de vez en cuando, a pesar de que tomemos alguna bifurcación y hagamos proyectos con otros artistas. Volvemos porque elegimos hacer cosas juntos y por lo que nos sucede al hacerlas. Podemos encontrar cosas maravillosas con otros artistas, pero lo que nos sucede juntos no pasa en ningún otro lugar más que ese. Por eso lo hacemos.

- Durante los últimos 30 años pasaron por diferentes conformaciones del dúo en los que terminaros siendo un cuarteto, quinteto e, incluso, participaron varios de sus hijos ¿Qué conformación van usar en este show? ¿Por qué este cambio?

- Es el cuarteto Baglietto-Vitale ya que hay dos Vitales y dos Bagliettos: Jano, el hijo mayor de Lito y Julián el mayor mío. Es una felicidad absoluta. Seguramente, algún otro hijo se va a sumar al show, pero, en general, estamos saliendo con esta formación que le da un sonido bien distinto al que se da cuando estamos solos. Pasamos por varias formaciones, en un momento éramos 11, con violín, flauta, contrabajo, más parecido a una orquesta que a un grupo más eléctrico. Ahora somos cuatro y disfrutamos muchísimo poder tocar con ellos. Ellos aportan una visión, su cuota musical y su frescura. Tocamos con ellos no solo porque sean nuestros hijos, sino porque son grandes músicos. No decimos: “Vamos a incluirlo al nene”. Tocan impresionante y tienen otros grupos. Hay mucho respeto y compinchería que se trasladan de la música a muchos otros aspectos de la vida.

- Con el dúo comenzaron trabajando el repertorio tanguero e incursionaron en obras inéditas y, también, en la música latinoamericana ¿Qué aspectos les queda por abordar?

- Seguiremos grabando discos, haciendo cosas e interpretando obras de distintos autores y de distintas características rítmicas. Todo tiene un común denominador: tamizamos las canciones con nuestras cabezas y eso le da un sentido de unidad, aunque tenga características distintas. No sé si nos plantemos qué nos falta hacer. Hemos hecho mucho y tenemos mucho por hacer. Nos quedan discos por hacer, queremos hacer uno de rock de la primera época, uno de autores rosarinos jóvenes, uno de boleros. En esto, nunca estás completo y no lo vivimos como una asignatura pendiente. Tenemos cosas en carpeta y proyectos, pero no me siento insatisfecho con lo hecho hasta acá.

Entrevista concedida al programa “Voces y memorias”, que se emite los martes a las 20 por Eco Medios AM 1220.

M{as info sobre las entradas para este show acá.