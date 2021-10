La música de las películas juntas en versión sinfónica

Las bandas de sonido de Volver al Futuro, La Guerra de las Galaxias, ET, Batman, Indiana Jones y Flash Gordon se podrán escuchar juntas en un mismo espectáculo que, luego de su presentación en Buenos aires, recorrerá Argentina, Chile, España, Portugal, México y Japón. Una experiencia única y novedosa te llevará a vivir en vivo a la banda de sonido de tu vida en Back to The Orchestra, que trae trae por primera vez un show único en su tipo y que se convertirá en una experiencia inolvidable. La cita es el 10 de diciembre en el Movistar Arena.





Dirigidos por Damián Mahler y con más de 80 músicos en escena, los espectadores serán testigos de un espectáculo audiovisual nunca antes visto, apoyado en la ejecución de las partituras creadas por John Williams, Alan Silvestri y Danny Elfman. Este ambicioso proyecto recorre, a través de la música, la historia del cine fantástico.

“Hay un aspecto humano, no verbal, muy básico en nuestra necesidad de hacer música y usarla como parte de nuestra expresión humana. No tiene que ver con los movimientos del cuerpo, no tiene que ver con la articulación de un lenguaje, sino con algo espiritual", asegura el director. Aquí una muestra de lo que preparan:

Màs info sobre las entradas acá.