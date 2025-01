"Me metí con un mundo muy poco teatralizado", revela el autor de Imagen Velada

El teatro tiene la virtud de crear mundos enteros con poco. Porque justamente es la caja de resonancia de ideas creativas puestas en un mismo ámbito para deslumbrar al espectador. Y la persona, como sujeto final de todo ese esfuerzo, es quien completa la ecuación, aceptando que todo lo que ocurre en escena es verdad aunque sólo se trate de luces y sombras, creyendo todo lo que ocurre en ese momento frente a sus ojos. Dentro de ese mundo fantástico surgió una obra especial, imaginativa, de la mano de Santiago Gobernori: Imagen Velada, que se presenta todos los martes a las 20.30 en el Teatro Astros (Av. Corrientes 746, CABA). Y la explicación a esta aseveración se encuentra en la trama: el espíritu errante de un querandí muerto hace cientos de años atrás presencia, a su pesar, un fin de semana de fiesta de un grupo de amigos en un country en la afueras de Buenos Aires. Una combinación exótica, imaginativa, que le sirve al autor y director para marcar un contraste y poner el foco en costumbres actuales y mirarlas a través de un cristal catalizador.

"Siempre me conmueve la potencia del teatro -explica Gobernori-, poder hacer mucho con muy poco. Traté de aprovechar ese elemento y sumar un fantasma, algo muy recurrente en los escenarios. Es algo que me conmueve. Trato de generar y utilizar todo lo que me pasa con referencia a lo que ocurre sociopolíticamente y expresar mis dudas a través del texto. La historia argentina está llena de dicotomías, y estudiándolo se me vino a la cabeza la pregunta de qué le pasaría a un originario de estas tierras si viese cómo se armó este país, que es una especie de ensalada rusa. Y acá me metí con un mundo muy poco teatralizado".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Y agrega: "La visión del fantasma es ingenua porque no tiene con qué comparar, él mismo lo dice. Para esta obra fui reconstruyendo mucho el texto en los ensayos, así el personaje que parte de mi imaginación se enriquece con lo que trae el actor. Dee ese mix aparecen los accidentes felices que le dan más volumen a la obra". A continuación, la conversación completa:



Imagen Velada tiene producción general de Barbara Lombardo y Sebastián Celoria, el elenco está compuesto por Victoria Baldomir, Julián Cabrera, Paloma Contreras, Marcos Ferrante, Nicolás Gimenez, Tincho Lups, Bárbara Massó, Facundo Livio Mejías, Paula Pichersky, William Prociuk y Sabrina Zelaschi. Además tiene escenografía de Paola Delgado e iluminación de Ricardo Sica. ir a verla será una gran oportunidad para reflexionar sobre la actualidad. Encontrá acá más info sobre las entradas.