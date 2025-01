Residente, Molotov y Steve Aoki se suman a La Mona Jiménez en su festival cordobés

Córdoba arranca el 2025 con la visita de artistas internacionales de primer nivel de la mano del sexto Festival Bum Bum! que se hará este sábado 11 de enero para festejar el cumpleaños del ídolo local, La Mona Jiménez. Una vez más, la playa norte del Estadio Kempes (de la calle Ramón Cárcano, Córdoba) será́ el epicentro de esta fiesta, que tendrá una producción de nivel internacional y una cartelera variada que incluye a Residente, Molotov, Damas Gratis, Steve Aoki, Dread Mar-I, Paralamas, Indios y, por supuesto, al anfitrión, la querida Mona. Sin dudas un line up más que interesante y variado para captar el interés del público.

La jornada arrancará a las 16 con el DJ set de Sofi lee, a las 16.30 La Pleyer, DJ Martín Huergo a las 18}7, La Lore a las 17.30, Indios a las 18.10, Dread Mar-I a las 19.10, Paralamas a las 20.10, Molotov a las 21.10, Residente a las 22.10; La Mona a las 23.10, Damas Gratis a las 0. 40 y cerrará Steve Aoki a la 1.40.

Un line up ecléctico

Así el popular DJ, músico y empresario estadounidense estará listo para brindar una de sus enérgicas actuaciones en directo, caracterizadas por sus acrobacias sobre el público y el icónico "Aoki Jump". La imagen de Aoki en el escenario es fácilmente reconocible, no solo por su look, sino por los tipos de shows que suele montar. Allá a donde va no deja indiferente a nadie, presentando las escenografías más llamativas y bizarras que alguien puede imaginar, intentando hacer siempre partícipe a su público. Si hay algo que le caracteriza y diferencia cuando se sube al escenario es su extraña y divertida tradición que consiste en tirarle una torta a alguien del público. Una idea que surgió de sus videos.

Por su parte los mexicanos Molotov son cultores del rock, el punk, el metal y el hip-hop. Formada en 1995 e integrada por Micky Huidobro, Tito Fuentes, Randy Ebright y Paco Ayala, la banda se especializa en hacer canciones con contenido de sátira política y crítica social hacia el gobierno y la sociedad de su país, motivo por el cual fueron objeto de censura al principio de su trayectoria.​

Residente, el nombre más popular de René Pérez Joglar, fue cofundador y vocalista de Calle 13. Sus letras se reconocen por ser de contenido social y político, y su música por combinar la música del mundo con el rap alternativo. Ha recibido reconocimientos por su compromiso social, además de ser la cara en campañas de Unicef y Amnistía Internacional. Ha sido un constante defensor de la educación latinoamericana y los derechos de los indígenas.

Sin dudas será una jornada para cantar a los gritos y bailar hasta cansarse, siempre hidratándose bien. Encontrá acá más info sobre las entradas.