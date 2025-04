Vane Butera presenta sus últimos discos con un unipersonal acompañada

Vanesa Butera es una artista con mucho para decir, tanto desde la interpretación actoral como musical, del mismo modo que con la composición de canciones. Uniendo todas estas disciplinas preparó un nuevo espectáculo que se estrena este sábado 5 de abril en El Método Kairós Teatro (El Salvador 4530, CABA) y que presentará los sábados a las 20: Coraza, Cáscara, Casa. Presentado como un espectáculo musical con canciones y textos originales de la propia Butera, repleto de humor y emoción, se centra en un personaje que emprende una limpieza imposible. Cuando una mudanza, una ruptura o un golpe inesperado son la oportunidad perfecta para dar de nuevo y reacomodar el espacio. Con la poesía de lo cotidiano y la risa como escudo para atravesar una transformación, analiza qué estamos dispuestos a dejar ir.

Esta puesta tiene dirección de Sebastián Suñé y a los músicos en vivo Javier López del Carril (quien además hizo los arreglos musicales), Carlos Britez, Lisandro Etala y Matías Cadoni. En la antesala del estreno, conversamos con la protagonista absoluta y ésto es lo que anticipó:

"Es una obra musical con las canciones de mis últimos dos discos -explicó Vane durante la entrevista-. Siempre mis espectáculos y mis conciertos tienen cierto coqueteo con el stand-up y con la comedia. Y en este en particular lo explotamos totalmente para que la gente muera de risa. Esta vez va de esa coraza, de esa cáscara que nos armamos, por lo general con cosas que llevamos a todos lados, de las que a veces hay que deshacerse y de lo difícil que es eso, ¿no? En algún momento hay que decir, 'Chau' e ir un poquito más liviano. Es una obra que venía escribiendo desde hace un tiempo y el año pasado Valeria Ambrosio, una gran directora y amiga, me dio como el empujón final, me dijo: 'Hacelo una obra de teatro'. Y cuando me puse a terminar de escribirlo, me dí cuenta de que sí, que ese ese giro final que terminó la trama. Cuando vengan a verla comprobarán de qué estoy hablando. Es un unipersonal pero con músicos en escena, justamente mi banda, con la que grabé estos discos que presento".

Además, la puesta tiene escenografía de Gonzalo Córdoba Estévez, diseño de luces de Samir Carrillo y producción ejecutiva de Juan Yacar. Y se hará los sábados de abril a las 20. Encontrá acá más info sobre las entradas.