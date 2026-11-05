Sur Finanzas: la fiscal pidió que Ariel Vallejo siga preso y lo procesen por asociación ilícita y lavado de dinero

La fiscal federal Cecilia Incardona pidió el procesamiento con prisión preventiva de Ariel Vallejo, de Sur Finanzas, vinculado al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, en el marco de la causa que investiga lavado de activos, evasión e intermediación financiera no autorizada.

El pedido fue presentado ante el juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte mediante un dictamen de más de 200 páginas. En el escrito, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó formalmente que la actual detención de Vallejo -quien permanece alojado en el penal de Ezeiza tras haber incumplido las condiciones de su libertad- se convierta en prisión preventiva ante el eventual riesgo de fuga.

Según la hipótesis de la fiscalía, Vallejo habría montado una estructura delictiva dedicada al descuento de cheques y al otorgamiento de préstamos millonarios a instituciones deportivas, además del presunto manejo de fondos provenientes del juego clandestino. El entramado de sociedades asociadas a la firma Sur Finanzas habría operado entre los años 2020 y 2025.

Entre las maniobras documentadas en la causa, el dictamen señala que Sur Finanzas habría descontado cheques de la Asociación Atlética Argentinos Juniors por un monto total de $ 600 millones a una tasa nominal anual adelantada del 100 %, sumado a la concesión de un préstamo por $ 200 millones otorgado el 23 de diciembre de 2024.

Asimismo, la representación fiscal solicitó diversas medidas judiciales que alcanzan a otras 15 personas físicas y seis sociedades comerciales. El magistrado interviniente evalúa por estas horas las actuaciones para resolver la situación procesal de los imputados.