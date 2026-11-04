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Derrota de Trump: Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Mayra Mendoza festejaron en redes

Las elecciones de medio término fueron un referendo sobre la gestión Trump y marcaron un revés histórico en los estados tradicionalmente republicanos.

Derrota de Trump: Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Mayra Mendoza festejaron en redes
CFK & Donald Trump
Franco Guareschi
04-11-2026 | 14:29

La derrota de Donald Trump tuvo festejos argentinos. Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Mayra Mendoza reaccionaron en redes al triunfo demócrata en las elecciones de medio término de Estados Unidos. Entre mensajes en inglés, imágenes y una liquidación imaginaria de gorras, las publicaciones trasladaron el golpe al republicano a la disputa con Javier Milei. Las urnas reavivaron la pelea local.

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