Encuesta: Kicillof, Milei y Bullrich, quién tiene mejor imagen en 24 distritos del GBA

Una encuesta de la consultora CB Global Data midió la imagen de Axel Kicillof, Javier Milei y Patricia Bullrich en 24 municipios del Gran Buenos Aires.

Según el relevamiento, el gobernador bonaerense registra la imagen positiva más alta en 20 de los 24 distritos. Sus mejores números aparecen en La Matanza (52,7%), Florencio Varela (52,2%) y Almirante Brown (51,5%), mientras que sus valores más bajos se observan en San Isidro (24,9%), Vicente López (29,9%) y Tigre (36,1%). En esos dos primeros distritos del extremo inferior, su imagen negativa llega a 71,6% y 66,7%, respectivamente.

Comparativa Imagen Positiva dirigentes nacionales

Bullrich encabeza la medición en los cuatro municipios restantes: San Isidro (43,1%), San Miguel (43,5%), Tigre (40,3%) y Vicente López (42,7%). Su registro más bajo de imagen positiva está en La Matanza (22,9%), seguido por Florencio Varela (23,7%) y Lomas de Zamora (24,1%). En estos dos últimos distritos, su imagen negativa alcanza 73,2% y 72,6%.

Milei, por su parte, no lidera en ninguno de los distritos relevados. Su mayor imagen positiva se da en San Isidro (42,5%), Vicente López (40,6%) y San Miguel (38,3%), y la menor en Florencio Varela (18,8%), La Matanza (19,9%) y Merlo (22,7%). En los dos primeros de ese grupo, su imagen negativa llega a 77,9% y 74,3%.

Encuesta: a un año de la elección, el problema de Milei no es el voto que tiene sino el que no puede conseguir

En la comparación directa entre el Presidente y Bullrich, Milei la supera en tres municipios: Almirante Brown (27,7% contra 26,3%), Lomas de Zamora (24,7% contra 24,1%) y Malvinas Argentinas (27,4% contra 27,3%). En los 21 distritos restantes, la imagen positiva de Bullrich es mayor.

Comparativa Imagen Positiva dirigentes nacionales

Ficha técnica. La población objeto de estudio fue mayor de 18 años de los 24 principales municipios del Gran Buenos Aires. La técnica de recolección fue CB CAWI Research (encuesta online), mediante un cuestionario estructurado de preguntas cerradas. Se fijaron cuotas por sexo, nivel educativo, franja etaria y geolocalización, con un muestreo estratificado por distritos municipales y afijación uniforme. La muestra total fue de 14.842 casos, con entre 503 y 754 por municipio. El error de muestreo promedio es de +/- 3 a 4% y el trabajo de campo se realizó del 1 al 3 de noviembre de 2026.