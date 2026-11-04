Kicillof reunió al PJ bonaerense y convocó al Congreso que pondrá a Máximo Kirchner al frente del órgano partidario

En medio de las tensiones internas del peronismo bonaerense y con la mira puesta en las elecciones de 2027, Axel Kicillof reunió este miércoles al Consejo Provincial del PJ y encabezó una reunión en la que se resolvió convocar al Congreso partidario para el próximo 21 de noviembre en La Plata. El encuentro se realizará en modalidad híbrida y tendrá entre sus principales definiciones la designación de Máximo Kirchner al frente del órgano deliberativo.

Al finalizar la reunión, el gobernador confirmó que el Congreso será presidido por el diputado nacional y explicó que la convocatoria también responde a los plazos institucionales que debe cumplir el partido. "Venimos hablando de que lo va a presidir Máximo", señaló. Y agregó: "Es muy importante para nosotros que el partido esté absolutamente dentro de la norma".

Kicillof en la reunión del consejo del PJ bonaerense.

Kicillof detalló que el encuentro del Consejo también permitió completar la designación de las secretarías que todavía estaban vacantes. Entre las actividades que mencionó destacó el área de formación política, que lleva adelante un curso con cerca de 20 mil inscriptos en distintos puntos de la provincia, y la campaña de afiliación, que cuenta con una aplicación para realizar la preinscripción.

Sobre la modalidad del Congreso del 21 de noviembre, precisó que no será un encuentro multitudinario: una parte de la actividad se desarrollará presencialmente en La Plata, donde estará la mesa de conducción, mientras que el resto de los participantes se conectará de manera virtual.

La definición llegó después de una reunión reservada que Kicillof y Máximo Kirchner mantuvieron el martes por la noche en la Gobernación. El entendimiento permitió avanzar con el calendario institucional del partido, aunque no supone el cierre de las diferencias entre el sector que responde al gobernador y La Cámpora.

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Las PASO y la estrategia electoral para 2027

Durante la conferencia, Kicillof también se refirió a la discusión electoral y cuestionó la iniciativa del Gobierno nacional para eliminar las PASO. Según explicó, informó a los integrantes del Consejo sobre las conversaciones que mantuvo con legisladores nacionales y gobernadores para impedir que el oficialismo avance con una modificación del sistema electoral.

"El peronismo está tratando de defender los derechos electorales de la gente, un sistema electoral que no puede amoldarse a los intereses y necesidades del Gobierno", sostuvo.

Reunion del consejo del PJ bonaerense.

El gobernador vinculó la discusión con la relación entre la Casa Rosada y las provincias y acusó al Ejecutivo de utilizar los recursos y las negociaciones presupuestarias para conseguir respaldo político. También cuestionó que se intente condicionar a los mandatarios provinciales a cambio de fondos y obras.

Otro de los temas que abordó fue la reelección indefinida de los intendentes, una discusión que atraviesa al peronismo bonaerense. Kicillof aclaró que no tiene una posición personal vinculada con su propia continuidad, ya que no puede buscar otro mandato, pero defendió la posibilidad de habilitar nuevas postulaciones para los jefes comunales.

"Yo no tengo reelección, ni la estoy pidiendo, pero a nivel local hay muchísimos países del mundo donde, aun no teniendo reelecciones a nivel provincial o nacional, la conservan a nivel local", argumentó.

En esa línea, destacó el papel de los 135 intendentes bonaerenses y consideró que se trata de un nivel de representación política cercano a los vecinos. "Hay muchísimos casos de intendentes que estuvieron un período, dos períodos, lo que sea, y no los votaron de nuevo y perdieron. La gente va y les reclama, les toca el timbre", señaló. También confirmó que el tema fue parte de las conversaciones políticas, aunque aclaró que no se había discutido específicamente durante la reunión del Consejo.

Los jefes comunales del MDF impulsan una modificación de la legislación bonaerense para habilitar nuevas postulaciones en 2027, una iniciativa que genera diferencias con otros sectores del peronismo, particularmente con el Frente Renovador de Sergio Massa.

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Un llamado a construir una alternativa a Milei

En otro tramo de sus declaraciones, Kicillof planteó la necesidad de ampliar los acuerdos dentro del peronismo y otros sectores opositores para construir una alternativa al Gobierno nacional. Consideró que, más allá de las diferencias internas, existe una preocupación compartida por la situación económica y social.

La discusión por las primarias es uno de los puntos de mayor tensión. Desde el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que conduce Kicillof, defienden las PASO como una herramienta para resolver las candidaturas mediante la competencia interna. La discusión también expone las diferencias sobre el liderazgo del peronismo y el lugar que debe ocupar Cristina Kirchner en la estrategia electoral.

"Tenemos todos los sectores vocación de que, ante una situación tan comprometida como la que tiene nuestro pueblo, los trabajadores, los industriales, las pymes y el turismo, hay que dar una respuesta", afirmó.

El gobernador fue más allá y sostuvo que la continuidad del programa económico de Javier Milei durante otro mandato sería inviable para el país. "Cuatro años más de modelo, cuatro años más de Milei, imposible para la Argentina", expresó.

También se refirió a la situación de los sectores productivos, el empleo y el sistema sanitario, y aseguró que la Provincia recibe cada vez más demandas sociales como consecuencia de la crisis económica. En ese marco, cuestionó los recortes de recursos nacionales y la interrupción de programas de asistencia.

Por último, Kicillof hizo una lectura política de las elecciones legislativas en Estados Unidos y de los resultados electorales en Brasil, que consideró relevantes para el escenario internacional. En particular, cuestionó la intervención de Donald Trump en la política argentina y recordó su respaldo a Milei durante la campaña electoral de 2025.

La reunión del Consejo Provincial permitió avanzar en la organización institucional del PJ y fijar la fecha de su próximo Congreso. Sin embargo, las discusiones sobre las PASO, las candidaturas, la reelección de los intendentes y la construcción de una alternativa opositora seguirán atravesando las negociaciones del peronismo bonaerense rumbo a 2027.