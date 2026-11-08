Longobardi reveló cómo lo filmó Berni el día que lo atacaron antes de encontrarse con Jorge Fontevecchia

Marcelo Longobardi reveló que sufrió intimidaciones por parte de Sergio Berni durante el gobierno de Cristina Kirchner. El periodista, que actualmente trabaja en Perfil, describió un episodio en el que el entonces ministro de Seguridad lo recibió en su despacho con un perro de gran tamaño y le exhibió imágenes de sus movimientos durante toda una jornada. Además, señaló al exjefe del Ejército César Milani como responsable de una presunta operación de inteligencia en su contra.

La cita en el despacho de Sergio Berni

El relato se conoció durante la emisión del sábado de La Noche de Mirtha, conducida por Juana Viale en reemplazo de Mirtha Legrand. Allí, Longobardi reconstruyó el encuentro que mantuvo con Berni en una oficina ubicada sobre Paseo Colón y explicó que la situación le generó una fuerte impresión

“Voy a contar una intimidad”, comenzó el periodista antes de describir la reunión. Según su relato, Berni lo llamó y lo citó en un despacho de grandes dimensiones, donde lo hizo sentar en un sillón. “Estaba Berni, yo y en el medio un perro amenazante. Yo estaba inmóvil. Pensaba que en cualquier momento iba a dar la orden de ‘ataque’”, recordó sobre la escena que vivió.

Sin embargo, el episodio que más lo impactó fue la exhibición de una filmación que registraba sus actividades durante todo el día. De acuerdo con la reconstrucción del periodista, Berni le mostró en una pantalla gigante imágenes que documentaban sus recorridos desde que había salido de Radio Mitre.

En ese momento, el entonces funcionario le señaló una camioneta roja estacionada en las inmediaciones de la emisora y le indicó que desde allí lo habían filmado. Longobardi sostuvo que no había advertido la presencia del vehículo.

La grabación también incluía una visita que había realizado al Hotel Hyatt para tomar un café con otra persona. Según explicó, la camioneta lo siguió por Avenida Alvear y posteriormente registró otros desplazamientos “Me veo que fui a comprar café sobre la calle Quintana”, relató. Luego, aseguró que el vehículo lo siguió por Figueroa Alcorta hasta las oficinas de Jorge Fontevecchia.

El periodista también recordó que, en un momento de la filmación, aparecía dejando su auto a la vuelta de las oficinas del empresario y fundador de Perfil.

En ese tramo de su relato, Longobardi vinculó el seguimiento con el ataque que sufrió en octubre de 2014, cuando caminaba hacia las oficinas de Fontevecchia. “Un par de tipos que me terminaron atacando con fierros”, sostuvo al describir el episodio. Según los antecedentes del caso, dos delincuentes que se desplazaban en una motocicleta lo tiraron al suelo, lo golpearon y le robaron el reloj sobre la calle Ombú, en el barrio de Parque.

El periodista contó que Berni le mostró la filmación y, al finalizar la secuencia, lo saludó amablemente y lo despidió. Longobardi interpretó aquella reunión como una advertencia sobre el seguimiento al que, según su denuncia, había sido sometido.

La referencia a César Milani

El periodista también contó que, aproximadamente 48 horas después del encuentro con Berni, recibió un llamado de un ministro cercano a Cristina Kirchner, quien lo citó en el lobby de un hotel. Según su relato, el funcionario llegó, le dijo dos palabras y se retiró. La frase que recordó fue: “Fue Milani”.

Con esa referencia, Longobardi apuntó contra César Milani, quien durante el gobierno kirchnerista estuvo al frente del Ejército y de la estructura de inteligencia militar, y lo vinculó con una presunta operación en su contra.

El testimonio generó un silencio en la mesa del programa, donde también estaban el escritor Jorge Fernández Díaz, el empresario Jorge Brito y el médico Daniel López Rosetti. Fernández Díaz intervino al finalizar el relato y sintetizó el episodio como una “guerra del servicio de inteligencia que estaba en pleno gobierno de Cristina”.

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