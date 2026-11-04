Los Kovalivker se desligaron de la causa ANDIS y no respondieron las preguntas del fiscal

Jonathan Kovalivker, accionista de la droguería Suizo Argentina, citado a declaración indagatoria en la causa que investiga los sobreprecios que habría pagado la disuelta Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ingresó al juzgado federal 11 este miércoles, minutos antes de las 10:30.

Vestido con camisa blanca y saco azul, Jonathan llegó a Tribunales con su abogado Martín Magram, presentó un escrito y se retiró media hora más tarde sin hacer declaraciones a los medios acreditados en Comodoro Py 2002.

Tras la salida de Jonathan, ingresó al juzgado federal a cargo de Ariel Lijo su hermano Emmanuel Kovalivker, también imputado por asociación ilícita en el expediente. Llevaba una camisa celeste y saco oscuro. Emmanuel renunció a la empresa a fines del año pasado, con la investigación ya en curso. Repitió el procedimiento de su hermano: presentó un escrito y se retiró sin decir nada ante los medios. A ambos los defiende Magram, que ingresó con sus defendidos al juzgado.

Causa ANDIS: Jonathan y Emanuel Kovalivker se presentaron a declarar ante el fiscal Picardi



Fuentes judiciales confirmaron a PERFIL que ambos se negaron a declarar y a responder las preguntas del fiscal Franco Picardi, que tomó la indagatoria. Lijo no estuvo presente.

Jonathan Kovalivker ya se había presentado en Tribunales en agosto del año pasado, cuando entregó su teléfono celular, pero no la clave para ingresar a los datos. Ahora, la droguería Suizo Argentino habilitó un canal de información con voceros para responder a las inquietudes de los periodistas.

Jonathan Kovalivker

Este martes había declarado en la causa Sebastián Nuner Uner, director de Asuntos Corporativos de la Suizo Argentina, que también presentó un escrito en el que rechazó las imputaciones del fiscal Picardi y el juez Lijo por asociación ilícita y negociaciones incompatibles con la función pública y solicitó la nulidad de las medidas y pruebas que lo involucran, dijo que los audios eran de “origen dudoso” y que “aún están en peritaje” y pidió su sobreseimiento.

En el escrito que presentó ante el juzgado y al que tuvo acceso PERFIL, Nuner Uner sostuvo que “no se identificó ninguna decisión, acta, instrucción, firma, reunión o pago suyo vinculado con la ANDIS, ni con firmas proveedoras o compulsas durante el período imputado (mayo de 2024 a agosto de 2025)”. A Nuner Uner también lo defiende Martín Magram.

Un caso ideal para la rosca de Py



“Toda la acusación descansa en un apodo de uso común ('Seba') en conversaciones entre terceros, el cual el fiscal le atribuye de forma prejuiciosa sin aportar elementos objetivos ni verificar si correspondía a otra persona”, afirma Nuner Uner.

PERFIL pudo ver en el juzgado de Lijo al abogado defensor Matías Ledesma, quien está a cargo de la defensa del exjefe de Gabinete Manuel Adorni en la investigación que se le sigue por enriquecimiento ilícito. Ledesma dijo que representa a uno de los empresarios acusados en la causa, pero se negó a precisar a quién.

El descargo de los Kovalivker

En la presentación que hicieron ante el juzgado de Lijo, a la que tuvo acceso PERFIL, los Kovalivker rechazaron las imputaciones en su contra. En el escrito, destacaron que la Suizo Argentina S.A. “es una compañía centenaria del sector de la salud con más de 100 años de trayectoria, cerca de 2000 empleados y múltiples centros de distribución federales”. Señalaron que la facturación con la ANDIS representó un porcentaje “marginal” de sus ventas totales: 2,14% en 2023; 4,22% en 2024 y 3,14% entre enero y octubre de 2025, según su versión.

Jonathan Kovalivker dijo que no hay “elementos probatorios en su contra”. Y que “las visitas registradas en su domicilio corresponden a empresarios del mismo rubro o vínculos sociales, sin que ello implique delito alguno”.

Jonathan Kovalivker en el juzgado por la causa Andis

El abogado Magram insistió en el orígen “ilícito, clandestino y con presuntos indicios de manipulación o edición” de los audios con la supuesta voz del extitular de la ANDIS Diego Spagnuolo y con ese argumento pidió la nulidad del dictamen fiscal y de la resolución del 21 de agosto de 2025, que incluye la nulidad de los allanamientos, la requisa de dispositivos, el levantamiento de secretos bancarios y fiscales.

La presentación de Emmanuel Kovalivker en tanto sostiene que “la Agencia Nacional de Discapacidad representó un porcentaje ínfimo de la facturación total de Suizo Argentina” y descarta “la lógica de una ‘cooptación’ del organismo” para un cliente al que, al igual que Jonathan, define como “marginal”.

Emmanuel Kovalivker

Agrega que “las conversaciones que se le imputan” con Pablo Atchabahian —a quien no menciona en el escrito— son “esporádicas y atemporales y fuera del objeto procesal”. Detalla que tuvieron lugar entre julio y diciembre de 2023 y correspondían “a un proyecto logístico privado con laboratorios de antibióticos hospitalarios, el cual no prosperó y es totalmente ajeno a la ANDIS”.

En el documento que presentó ante la Justicia, Emmanuel Kovalivker sostiene que “jamás intervino en la fijación de precios, cotizaciones, ventas a privados ni en operaciones con organismos públicos, como la ANDIS”.

Una presentación tras un pedido de prórroga

Los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker se presentaron este miércoles tras la cancelación de la indagatoria del jueves pasado por un pedido de prórroga que hizo el abogado Magram. Ambos integran una extensa lista de unos 40 convocados a indagatoria por el fiscal Picardi y el juez Lijo.

En una resolución a la que tuvo acceso PERFIL, Lijo decretó la inhibición general de bienes de 36 de los 40 imputados, entre ellos los Kovalivker y empleados jerárquicos de la droguería Suizo Argentina y empresarios de otros laboratorios. Argumentó que se trata de “evitar que el tiempo del proceso frustre el posible recupero de activos y las eventuales restituciones y/o indemnizaciones civiles”.

La acusación que pesa sobre la Suizo Argentina radica en que la empresa “capturó completamente una agencia estatal (la ANDIS) para ponerla al servicio de sus intereses económicos”. “Las decisiones institucionales de la ANDIS eran tomadas por la Suizo Argentina S.A. en coordinación con los altos funcionarios a cargo”, afirmaron las fuentes judiciales ligadas a la causa.

Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), asignaron una fecha a esa “cooptación” de la Suizo Argentina sobre la ANDIS: entre mayo de 2024 y agosto de 2025. Según la acusación, la compañía “tomó decisiones institucionales, controló las compras de medicamentos de alto costo y administró un esquema de cartelización compuesto por otras 14 firmas”. Eso, dijeron, le permitió vender medicamentos más caros y con sobreprecios. En 15 meses fue la empresa privada que más dinero recibió de la agencia, un total de $137.118.708.357.

ML

