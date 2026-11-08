Máximo Kirchner “colado”, Scioli y Lijo juntos: los invitados del círculo rojo al evento de León XIV en el Palacio Libertad

La previa del encuentro de León XIV con las autoridades en el Palacio Libertad dejó sus propias postales antes de que el Papa llegara. Mientras el pontífice aterrizaba en el Aeroparque y era recibido por Javier Milei, el edificio del ex Centro Cultural Kirchner se fue llenando de funcionarios, gobernadores, legisladores, jueces y empresarios, en un acto que el Gobierno organizó con un formato que se asemeja a una Asamblea Legislativa, con representación de las distintas fuerzas políticas y de los poderes del Estado.

El ingreso tuvo dos velocidades. Los funcionarios del Gobierno entraron al Palacio Libertad directamente. Los legisladores nacionales, en cambio, tuvieron que hacer fila para pasar los controles. La invitación, dirigida a cada legislador y a su cónyuge, habilitaba el ingreso desde las 16.30 por Madero y Corrientes, con DNI o la aplicación Mi Argentina, y con confirmación previa a Ceremonial.

En esa fila apareció el diputado Máximo Kirchner. El hijo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se sumó a la columna de legisladores y, según pudo ver este medio, se metió directamente en ella, sin hacer el recorrido desde el final. La escena tuvo un condimento adicional por el lugar: el edificio llevó durante una década el nombre de su padre, Néstor Kirchner, hasta que el gobierno de Milei lo rebautizó como Palacio Libertad en octubre de 2024.

Diputados de Unión por la Patria, antes de ingresar al Palacio Libertad. | Crédito: CeDoc

Su madre, en cambio, no estuvo: trascendió que el Gobierno no había invitado a los expresidentes, aunque sí apareció Mauricio Macri. En el caso de Cristina Kirchner su presencia solo habría sido posible con autorización judicial. El presidente de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo, había pedido que se convocara a todos los expresidentes.

Otra de las llegadas que llamó la atención fue la de Daniel Scioli y el juez federal Ariel Lijo, que entraron juntos. Lijo fue el candidato de Milei para la Corte Suprema, cuyo pliego el Senado rechazó en abril de 2025, y sigue al frente de uno de los juzgados federales de Comodoro Py con mayor peso político.

La lista la comandó Karina Milei. Además del Gabinete, invitó a los 23 gobernadores y al jefe de Gobierno porteño, entre ellos los peronistas Axel Kicillof, Ricardo Quintela y Gildo Insfrán. Además se sumaron empresarios como Marcos Galperin, Eduardo Eurnekian y Marcelo Mindlin. Es el círculo rojo que el oficialismo quiere mostrar alineado frente al Pontífice.

La expectativa del pública sobre Av. Alem, por donde pasará el Papa para llegar al Palacio Libertad.

La convocatoria a los legisladores fue, por primera vez, a todos los bloques sin distinción. En el Senado, el bloque Justicialista de José Mayans anotó a 15 de sus 22 integrantes, y en Diputados Unión por la Patria dejó la decisión en manos de cada uno.

El protocolo de la Santa Sede fijó también un código de vestimenta: traje y corbata oscuros para los hombres, y ropa oscura con espalda y brazos cubiertos para las mujeres. Victoria Villarruel, que no fue invitada a la recepción en la Casa Rosada, apareció temprano por el Palacio Libertad. Allí se la pudo ver conversando animadamente con Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

MC