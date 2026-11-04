Milei pegó el faltazo a la apertura de la Cumbre Iberoamericana y reservó su agenda para Abascal

El presidente Javier Milei volvió a Madrid para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana, pero en su primera jornada en España no asistió a la ceremonia inaugural, que contó con la presencia de Felipe VI, Letizia y el presidente español Pedro Sánchez, además de representantes de los países participantes. Milei había llegado a España con tiempo suficiente para asistir al acto, pero finalmente no formó parte de la foto de familia ni de la recepción oficial.

Cancillería esperaba que Milei fuera recibido por el Rey, pero eso no sucederá ya que las audiencias con la autoridad deben incluir al presidente local. Dada la compleja relación entre el economista y el referente del Partido Socialista Español (PSOE), eso no sucederá. Por lo tanto, su principal actividad por fuera del plenario será reunirse con Santiago Abascal, presidente de Vox, en un escenario de renovadas tensiones diplomáticas con el Gobierno de Pedro Sánchez.

La decisión se produce en un escenario de relaciones deterioradas entre Buenos Aires y Madrid. El Presidente había vuelto a cuestionar públicamente a Sánchez durante su anterior visita, cuando lo calificó de "dictador", "corrupto" y "ladrón", además de convocar a los españoles a desplazar a los socialistas del poder.

Rápidamente encontró respaldo en Santiago Abascal, líder de Vox, quien justificó los insultos y aseguró que llamar "dictador" al jefe del Gobierno español "se acerca demasiado a la realidad".

Javier Milei llega a España para la Cumbre Iberoamericana

El rey Felipe VI y la reina Letizia encabezaron la ceremonia inaugural | Crédito: X

El vínculo entre ambos dirigentes de derecha también había quedado expuesto semanas antes, cuando no lograron concretar un encuentro presencial durante otra visita de Milei a España. Para desactivar las versiones de distanciamiento, el mandatario argentino publicó una videollamada con Abascal en la que ironizó: "Che, dicen que no me querés más".

El dirigente español explicó que estaba de campaña y que le hubiera gustado verlo, aunque aseguró que la reunión podría concretarse en otra ocasión. En ese viaje, Milei solo logró la foto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien volverá a recibirlo este jueves 5 de noviembre.

La Ciudad de Buenos Aires iluminará el Obelisco, monumentos y fachadas porteñas por la visita del papa León XIV

Quirno participó de la reunión de cancilleres y hubo un respaldo unánime al reclamo por Malvinas

El canciller Pablo Quirno llevó la cuestión Malvinas a la mesa de ministros de Relaciones Exteriores de la XXX Cumbre Iberoamericana. Allí, los representantes aprobaron por unanimidad un comunicado especial que volvió a poner en primer plano el reclamo argentino de soberanía y exhortó a Buenos Aires y Londres a reabrir las negociaciones.

Según denunció el Gobierno argentino, el Reino Unido busca avanzar con la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte mediante licencias otorgadas a las empresas británicas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, que Buenos Aires considera ilegítimas.

A su vez, repasó la ofensiva jurídica desplegada por su gestión. El 28 de septiembre, el país inició el procedimiento arbitral contemplado en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Luego, el 13 de octubre, solicitó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar que dictara medidas provisionales para frenar la explotación de recursos naturales no renovables.

Posteo de Pablo Quirno | Crédito: X

"Estamos dispuestos a retomar las negociaciones sobre la cuestión de la soberanía por la vía diplomática y pacífica", expresó Quirno, quien insistió en la necesidad de cumplir con el Derecho Internacional y poner fin a la situación colonial.

Milei celebró la llegada del papa León XIV y destacó su mensaje de paz

El Presidente salió a celebrar la próxima llegada del jefe de la Iglesia católica a través de sus redes sociales, después de que el papa León XIV anunciara el recorrido que realizará por Sudamérica. "Su Santidad, la Argentina lo espera con enorme alegría. Será un gran honor recibirlo en nuestra tierra", escribió Milei, y agregó que espera que su paso por el país "fortalezca la fe, renueve la esperanza y lleve un mensaje de paz a todos los argentinos".

Su mensaje presidencial llegó en respuesta a una publicación del Pontífice, quien anunció que este viernes partirá rumbo a Uruguay, Argentina y Perú. León XIV pidió a los fieles que lo acompañen con sus oraciones y expresó su deseo de que el viaje sirva para "reavivar el fuego de la caridad" y continuar anunciando el Evangelio "con alegría".

Pero Milei no habló de la visita por primera vez con este mensaje. En los últimos días, el mandatario ya había dejado en claro la importancia que le atribuye a la visita y había destacado su dimensión religiosa y espiritual. Durante una actividad evangélica en Neuquén, habló de "inmensa alegría y enriquecimiento espiritual para los argentinos". Planteó que la llegada del Pontífice permitirá reforzar los "valores judeocristianos", que definió como "los cimientos de Occidente".

Posteo del presidente Javier Milei | Crédito: X

También se refirió a la posibilidad de que León XIV aproveche su paso por el país para hablar de justicia social, desigualdad u otros temas que suelen generar diferencias con el discurso económico del Gobierno. Milei respondió: "Hablará de lo que tenga que hablar y dirá lo que tiene que decir, no hay ningún problema".

En otra de sus declaraciones, Milei le bajó el precio a la coincidencia entre su gestión y la llegada del Pontífice. "Que venga a la Argentina y que sea en el gobierno que me toca liderar es un accidente histórico. Lo histórico es que venga para la Argentina", sostuvo.





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