Santiago Peña llegó al poder con credenciales de tecnócrata y el respaldo de la maquinaria colorada. Este 5 de noviembre presentó su renuncia, cercado por la crisis de Ueno Bank y el avance de un juicio político. El economista que prometía modernizar Paraguay dejó abierto el camino para que su vicepresidente, Pedro Alliana, complete el mandato previsto hasta agosto de 2028.
Política•Revista NOTICIAS
Quién es Santiago Peña, el presidente renunciado de Paraguay
Santiago Peña llegó al poder con credenciales de tecnócrata y el respaldo de la maquinaria colorada. Este 5 de noviembre presentó su renuncia, cercado por la crisis de Ueno Bank y el avance de un juicio político. El economista que prometía modernizar Paraguay dejó abierto el camino para que su vicepresidente, Pedro Alliana, complete el mandato previsto hasta agosto de 2028.
Temas
También en Perfil
La prenda que une a Mirko y Milenka: el tierno recuerdo que Marley recuperó cinco años después
Encuesta: el 26,4 por ciento dice que asistirá a alguna actividad del Papa
Volkswagen ya vende el nuevo Golf GTI en la Argentina
Tendencias: europa anticipó que los vestidos "tipo camisón” serán el favorito del verano 2026 2027