Renunció el jefe de la Unidad Médica Presidencial

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aceptó la renuncia de Diego Andrés Hoffmann al cargo de coordinador de la Unidad Médica Presidencial, con efectos desde el 1° de octubre de 2026.

La decisión se formalizó mediante la Resolución 505/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

Diego Andrés Hoffmann

Hoffmann había sido designado en ese cargo extraescalafonario a partir del 8 de marzo de 2024, mediante el Decreto 389 de ese año.

Javier Milei y Pedro Sánchez se cruzaron en Madrid con un saludo frío y distante

La Unidad Médica Presidencial depende de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.

Según los considerandos de la resolución, el médico presentó su dimisión mediante una nota administrativa y las áreas competentes no formularon objeciones para aceptarla.

El texto indicó que Hoffmann no registra deudas ni cargos pendientes de rendición patrimonial, de acuerdo con los informes incorporados al expediente.

También consignó que la Subsecretaría Legal informó que el funcionario no se encuentra vinculado a sumarios administrativos en trámite.

La resolución instruyó a la Dirección General de Administración a realizar el pago de la liquidación final correspondiente.

La norma no detalló los motivos de la salida ni incluyó la designación de un reemplazante.