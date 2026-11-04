Santiago Caputo reposteó en su cuenta de X la convocatoria de la Secretaría de Inteligencia de Estado para incorporar agentes. El gesto puso al asesor de Javier Milei a amplificar una campaña de un organismo sobre el que conserva influencia política. Detrás del llamado a los futuros espías aparece una trama de confianza que llega hasta su familia.
Política•Revista NOTICIAS
Santiago Caputo se hizo eco de la campaña de reclutamiento de la SIDE
Santiago Caputo reposteó en su cuenta de X la convocatoria de la Secretaría de Inteligencia de Estado para incorporar agentes. El gesto puso al asesor de Javier Milei a amplificar una campaña de un organismo sobre el que conserva influencia política. Detrás del llamado a los futuros espías aparece una trama de confianza que llega hasta su familia.
Temas
También en Perfil