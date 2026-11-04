Santiago Caputo se hizo eco de la campaña de reclutamiento de la SIDE

Santiago Caputo reposteó en su cuenta de X la convocatoria de la Secretaría de Inteligencia de Estado para incorporar agentes. El gesto puso al asesor de Javier Milei a amplificar una campaña de un organismo sobre el que conserva influencia política. Detrás del llamado a los futuros espías aparece una trama de confianza que llega hasta su familia.

