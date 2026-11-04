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Video: los 218 "digamos" en el discurso de Milei en la Universidad Di Tella

Un montaje de humor pone el foco en la muletilla presidencial. El trasfondo de una charla con críticas al periodismo y promesas para un nuevo mandato.

Video: los 218 "digamos" en el discurso de Milei en la Universidad Di Tella
Javier Milei
04-11-2026 | 16:35

Javier Milei fue a la Universidad Torcuato Di Tella para hablar de economía, moral y política. Pero una edición de su exposición puso el foco en una palabra: “digamos”. El compilado difundido por la cuenta @PeronchoStandUp en X reúne, según el conteo que acompaña al video, 218 repeticiones de la muletilla presidencial.

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