Video: los 218 "digamos" en el discurso de Milei en la Universidad Di Tella

Javier Milei fue a la Universidad Torcuato Di Tella para hablar de economía, moral y política. Pero una edición de su exposición puso el foco en una palabra: “digamos”. El compilado difundido por la cuenta @PeronchoStandUp en X reúne, según el conteo que acompaña al video, 218 repeticiones de la muletilla presidencial.

