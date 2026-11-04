El papa León XIV recibió a Bob Dylan en el Vaticano previo a su viaje a la Argentina

El papa León XIV recibió este miércoles a Bob Dylan en el Vaticano, en una audiencia al que el legendario músico folk estadounidense acudió con una campera negra con capucha. La reunión ocurrió a días de que el Sumo Pontífice se embarque en una gira por América Latina, en la que visitará Argentina, Uruguay y Perú.

El cantautor, de 85 años, cuyo nombre de nacimiento es Rober Allen Zimmerman, se encuentra actualmente de gira por Italia, donde dará un recital este jueves. Un artículo publicado en la página web oficial Vatican News señaló que el encuentro fue "breve y consistió en saludos y algunos intercambios distendidos".

El papa regaló a Dylan un rosario, mientras que el músico le entregó a León XIV su autobiografía

El papa regaló a Dylan un rosario, mientras que el músico le entregó a León XIV su autobiografía, según el artículo. El Sumo Pontífice, el primer papa estadounidense, citó una letra del artista en el prólogo de un libro sobre desarme publicado a principio de este año.

“Te odio porque el hombre te creó, el hombre te posee y el hombre te manipula”, dicen los versos que el Papa citó, pertenecientes a “Go away you bomb”, una canción de protesta de 1963 que no fue nunca grabada.



No es el primer papa con el que se reunió Dylan. El músico actuó en una vigilia de oración para jóvenes celebrada en Bolonia en 1997 y presidida por Juan Pablo II.

Los artistas que homenajearán a León XIV en Argentina

El papa León XIV realizará la histórica visita apostólica a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, convirtiéndose en el primer viaje de un Sumo Pontífice al país en 39 años. Tendrá actividades oficiales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Luján, además de Claypole, donde será recibido por el Cottolengo Don Orione.

Luciano Pereyra brindará un show en la Basílica de Luján, donde el papa dará una misa. “Es una emoción muy grande. Estoy muy movilizado. Hablo dos palabras y me emociono, porque no deja de ser un evento superimportante el hecho de cantarle a un papa. Es algo único", sostuvo el artista.

Además, Valentino Merlo se suma a los músico que cantarán ante León XIV durante su estadía en Argentina. El cantante rosarino de 17 años interpretará el clásico de Gustavo Cerati "Zona de promesas" en el marco de las actividades.

La gira por la región comenzará en territorio uruguayo del 6 al 8 de noviembre, con visitas programadas a Montevideo, Paysandú y Florida. El pontífice concluirá su recorrido en Perú del 11 al 17, país donde vivió durante más de 20 años, con labores en Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo, donde fue obispo.





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