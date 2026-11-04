Qué se sabe sobre la muerte de Daniel Bifulco, el humorista de Videomatch

El actor y humorista Daniel Bifulco murió a los 56 años. La noticia se conoció este miércoles 4 de noviembre, luego de que lo encontraran sin vida en su domicilio del barrio porteño de Villa Urquiza. En televisión, su nombre quedó ligado a Los Jaimitos, el trío cómico que integró en Videomatch, el ciclo que conducía Marcelo Tinelli por Telefe.

Qué se sabe sobre la muerte de Daniel Bifulco

El periodista Pablo Layús difundió la noticia en su sitio web tras recibir la confirmación de un amigo del actor. Más tarde, el humorista Alfredo Silva contó a TN Show que fue la madre de Bifulco quien lo encontró en el piso de su casa y que intervino la Policía Científica.

Murió Daniel Bifulco, el actor que dio vida a uno de Los Jaimitos en el programa de Tinelli

Layús informó que Bifulco habría sufrido un infarto, mientras que Silva habló de un paro cardíaco al describir la información que tenía en ese momento. Hasta el mediodía del miércoles, la causa de muerte seguía sin confirmación oficial.

En cuanto a la despedida, Silva dijo que esperaba que el cuerpo fuera entregado el jueves para el velorio. En las primeras horas tras conocerse la noticia todavía no se habían difundido el lugar ni el horario de la ceremonia.

Quién era Daniel Bifulco y cómo se hizo conocido con Los Jaimitos

Bifulco compartió el sketch con Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta. Los tres conformaron Los Jaimitos, uno de los números humorísticos más populares de Videomatch. El ciclo de Tinelli les dio proyección nacional y el apodo de “Jaimito” acompañó a Bifulco más allá de sus apariciones en el programa.

Después de su paso por la televisión, el actor siguió trabajando en comedia. Entre sus actuaciones recientes estuvo La magia de la risa, en el Teatro Victoria de Mar del Plata. El espectáculo recibió una nominación a los Premios Estrella de Mar 2026.

El regreso al teatro que preparaba para el verano 2027

Según informó Noticias Argentinas, pocos días antes de morir Bifulco había firmado contrato para volver al Teatro Victoria durante la temporada de verano 2027. Allí tenía previsto sumarse a un nuevo espectáculo de El Mago sin Dientes.

Murió Daniel Bifulco, el humorista que interpretó a "Jaimito" en Videomatch, a los 56 años

En paralelo, el humorista participaba de un programa de comedia en ATP Streaming, donde tenía presencia de lunes a viernes, de acuerdo con la misma agencia.

José María Listorti y otros colegas despidieron a Daniel Bifulco

José María Listorti, que compartió con Bifulco su paso por Videomatch, contó que se enteró de la muerte antes de empezar su programa. “Era un pibe divino. Estamos todos muy consternados”, expresó. También envió un saludo a la familia y a los seres queridos del actor.

El comediante Torry Palenzuela lo recordó en redes sociales con un mensaje en el que destacó su sonrisa. “Hasta siempre amigo y colega”, escribió. Alfredo Silva, que además dio detalles sobre el hallazgo, también le dedicó una despedida pública y lo recordó por el apodo con el que lo conoció el público.





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