“A una le cortaron la oreja y a otra le rompieron la cabeza”: el relato de una activista trans que estuvo en los Bosques de Palermo

Una patota de varones perpetró una violenta agresión coordinada contra mujeres trans en los bosques de Palermo durante la madrugada del domingo. Los ataques fueron filmados y difundidos en redes sociales por algunos de sus protagonistas, que acompañaron las imágenes con expresiones transfóbicas y mensajes de celebración de la violencia, aunque todavía no hay detenidos. Noelia, activista trans que estuvo allí, habló en los medios y detalló los hechos.

Noelia contó que ella logró escapar y no fue agredida, pero aseguró que varias compañeras quedaron rodeadas por los agresores y fueron violentadas gravemente: "A una le cortaron la oreja, a la otra le rompieron la cabeza, la espalda, la pierna, las siliconas, moretones en los ojos. Fue un hecho muy grave. Esto fue planeado"

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Según su relato, los agresore llevaron palos, piedras, botellas y conos para golpear a las mujeres. "Incluso nos lanzaban sus bicicletas". .

“Cinco o seis compañeras quedaron en medio de una multitud de más de 150 o 200 chicos. No eran 50 como dicen. Fue como una emboscada. En las imágenes se ven”, describió.

A su vez, detalló que los ataques estuvieron acompañados de insultos transfóbicos y situaciones de hostigamiento. “Los insultos son los que vivimos constantemente día a día las compañeras, ya sea en los bosques o en la calle”, explicó.

Noelia, activista trans, estuvo en el lugar cuando se produjo el ataque y reclamó que se identifique a los responsables.

Además, afirmó que durante la agresión intentaron robarles los celulares y las carteras. “Fueron directamente a hacer daño, a golpearnos, a matarnos. Esto fue una cacería como tal”, expresó. "Nos vieron como animales, fueron a cazarnos", dijo.

El ataque en los bosques de Palermo: en busca de justicia

Noelia se presentó este miércoles junto a otras integrantes del colectivo en la Defensoría para radicar una denuncia. También anticipó que participarían de una actividad en la Legislatura porteña para exponer lo ocurrido y exigir respuestas. "Esto no es de ahora, esto sucede todo el tiempo", denunció.

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"Imagínate si hubiéramos ido 50 travestis a cazar hombres, las primeras que estarían presas seríamos las travestis", argumentó.

La activista reclamó que se analicen las cámaras de seguridad de los bosques de Palermo y de otros sectores de la ciudad para identificar a quienes participaron de la agresión. En ese sentido, señaló que varios de los involucrados publicaron videos del ataque en sus propias redes sociales y se burlaron de las víctimas.

“Subieron todo a sus propias redes y lo hicieron como un chiste, como una broma, con emojis de risa y grabándose cuando volvían de la cacería”, sostuvo.

Noelia también cuestionó que, hasta el momento, no haya ningún detenido por los ataques, a pesar de que los mismos implicados compartieron los registros en sus cuentas personales.

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