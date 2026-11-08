El mensaje que Aerolíneas Argentinas le dedicó al papa León XIV en su llegada al país

El papa León XIV llegó este domingo a la Argentina luego de finalizar su visita oficial a Uruguay, en el marco de una gira latinoamericana que también incluirá a Perú. El arribo del pontífice marca el comienzo de una agenda de actividades que se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre y que contempla encuentros políticos, religiosos y sociales en distintos puntos del país.

Llegada del Papa León a Argentina | Crédito: Pablo Cuarterolo

Antes de emprender el viaje, el líder de la Iglesia católica recibió un mensaje especial por parte de Aerolíneas Argentinas, la compañía encargada de trasladarlo desde Montevideo hasta Buenos Aires. Mientras se realizaban los preparativos para el vuelo, una de las azafatas expresó el orgullo de la tripulación por acompañarlo durante el recorrido.

"Para nuestra compañía y toda nuestra tripulación es un orgullo acompañar a Su Santidad el papa León XIV, así como a toda su delegación y a los periodistas que lo acompañan en este viaje. Nos honra contar con su presencia a bordo", expresó la azafata de la aerolínea.

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El vuelo, identificado como ARG 1070, partió desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo, con destino al Aeroparque Internacional Jorge Newbery. Para el operativo, Aerolíneas Argentinas dispuso aeronaves Boeing 737-800 MAX para los tramos entre Montevideo y Buenos Aires, y para el recorrido hacia Córdoba. En tanto, el último trayecto de la gira, con destino a Lima, será realizado en un Airbus A330-200. Una de las aeronaves transportó al Papa y a su comitiva, mientras que la otra fue destinada al traslado de carga.

Al pie del avión, el presidente Javier Milei recibió al Pontífice, en el comienzo formal de su visita al país. La primera actividad prevista fue una ofrenda floral ante el monumento al general José de San Martín, en Plaza San Martín. Luego, el mandatario encabezó la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y, a las 18:30, el Papa participó de un encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, donde pronunció uno de sus discursos oficiales.

Llegada del Papa León a Argentina | Crédito: Pablo Cuarterolo

La agenda del Santo Padre

La agenda continuará este lunes 9 de noviembre, jornada declarada feriado nacional. A las 9:15, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde se reunirá con trabajadores y personas asistidas por la institución. Más tarde, a las 11:30, celebrará una misa frente al Monumento de los Españoles, en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento, en el barrio porteño de Palermo.

Durante la tarde, el Papa se trasladará a la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, para mantener un encuentro con sindicalistas, empresarios y referentes de movimientos sociales. A las 17:30, participará de una reunión interreligiosa en el Palacio San Martín junto a representantes de distintas confesiones. La jornada finalizará a las 18:45 con la celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana, junto al Episcopado argentino.

El martes 10, León XIV viajará a Córdoba. El vuelo partirá a las 7:30 y está previsto que aterrice a las 9 en el aeropuerto Ambrosio Taravella. Una hora después, celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Por la tarde, a las 15, se reunirá con obispos, sacerdotes, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

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Tras regresar a Buenos Aires, el Pontífice encabezará a las 20 una vigilia con jóvenes frente al Monumento de los Españoles, en Palermo. Se trata de uno de los encuentros centrales de su visita, que reunirá a fieles de distintas partes del país en una convocatoria que forma parte de las actividades previstas para su paso por la Argentina.

La última jornada será el miércoles 11 de noviembre. A las 8, León XIV visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Villa Devoto. Luego, a las 10, celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación religiosa del país. Finalmente, a las 13:30, participará de la ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Ezeiza, desde donde partirá hacia Lima a las 14.

La llegada de León XIV representa el regreso de un Papa a la Argentina después de 39 años. La última visita de un sumo pontífice había sido la de Juan Pablo II, en abril de 1987. Para recibirlo, se organizó un amplio operativo de seguridad y asistencia que contempla más de 16.000 agentes de la Policía de la Ciudad, 33 pantallas, 70 puestos de hidratación y 1.500 baños químicos, con una infraestructura preparada para recibir a más de un millón de personas.

LMM/AF