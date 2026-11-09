En octubre, las ventas minoristas cayeron 1,6% interanual: cuáles fueron los rubros más golpeados

Según un relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas de las PYMES cayeron 1,6% interanual, pero mejoraron 0,3% mensual en octubre, acumulando una caída del 2% en lo que va del 2026.

Esta información muestra un nuevo retroceso interanual, siendo 7 meses de retroceso frente a 3 avances en lo que va del 2026, de los cuales el primero fue en junio pasado, al terminar con 13 meses seguidos de contracción.

De acuerdo al Índice de Ventas Minoristas Pymes al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas (NA), en la comparación mensual desestacionalizada, los negocios tuvieron una suba en el consumo del 0,3% en octubre respecto de septiembre.

Desde CAME afirmaron que “el comercio minorista exhibió una dinámica dual en el mes de octubre, caracterizada por la disparidad entre los distintos rubros y un consumo doméstico centrado en compras esenciales de ticket reducido”.

Y luego explicaron que “en aquellos comercios que lograron incrementar sus ventas respecto a septiembre, el repunte obedeció principalmente a dos factores: las celebraciones por el Día de la Madre y el recambio de temporada primavera-verano”.

Sin embargo, explicaron que “la actividad disminuyó su intensidad hacia la segunda mitad del mes frente a la persistente restricción en los ingresos familiares”, sumando que “la cautela presupuestaria y los límites en el financiamiento postergaron adquisiciones de mayor porte, lo que profundizó la presión operativa sobre el sector”.

Al estudiar el balance cualitativo sobre la evolución interanual de los comercios, el 51,9% de los comerciantes entrevistados por CAME explicó que su nivel de actividad se mantuvo sin variaciones en relación con la misma etapa del 2025.

Por otra parte, las respuestas que dieron cuenta de un empeoramiento en su desempeño retrocedieron 3,3 puntos comparado con el mes precedente, hasta el 41%.

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Finalmente, solo un 7,1% de los establecimientos informó una mejora en su actividad, lo que representó un aumento de 1,5 puntos porcentuales en la comparación intermensual.

Sobre la expectativa futura, el informe indicó que “el 48,4% de los consultados encuestados proyecta que el desempeño de su empresa se mantendrá sin variaciones”, “el 41,1% anticipa un escenario más favorable” y “el 10,5% restante prevé un empeoramiento en su actividad”.

En lo referente a realizar inversiones, el reporte indicó que “el 54,9% consideró que no es una etapa propicia”, un 29,3% no fijó postura al respecto y un 15,8% “respalda la concreción de nuevos desembolsos de capital”.

El informe explicó que “durante octubre se detectó que las ventas online realizadas por los comercios con local a la calle registraron un incremento interanual del 17,7%, mientras que la suba intermensual fue del 0,3%”.

Según el relevamiento, tres rubros tuvieron un desempeño positivo: la suba más importante fue de Calzado y marroquinería, y Textil e indumentaria, ambos con un alza del 3,6%; seguidos por Perfumería, que tuvo un aumento del 0,8%.

El retroceso más importante ocurrió en el rubro Farmacia (-3,7%), seguido por Alimentos y bebidas (-3,5%) y Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción (-3,4%).

El rendimiento que tuvo cada rubro

- Alimentos y bebidas: las ventas disminuyeron un 3,5% en la comparación interanual, a precios constantes, y acumulan una baja del 3,1% en lo que va de este 2026. En la comparación intermensual desestacionalizada, hubo una baja del 0,3%.

- Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: las ventas disminuyeron 0,5% interanual, y suman un retroceso del 8,1% en lo que va del 2026 En el contraste intermensual desestacionalizado, disminuyeron 0,5%.

- Calzado y marroquinería: las ventas aumentaron un 3,6% interanual, y no tienen variaciones en lo que va del año. En el intermensual, aumentaron 2,4%.

- Farmacia: las ventas bajaron un 3,7% interanual, pero acumulan un alza del 2,1% en lo que va del 2026. En la comparación intermensual, siempre desestacionalizada, tuvo una baja del 1,1%.

- Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción: las ventas disminuyeron 3,4% interanual, pero acumulan un crecimiento del 0,1% en lo que va del año. En el intermensual bajaron 0,3%.

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- Perfumería: las ventas aumentaron un 0,8% interanual, pero suman una baja del 1,3% en lo que va del 2026. En la comparación intermensual, hubo un incremento del 1,7%.

- Textil e indumentaria: las ventas aumentaron un 3,6% interanual, a precios constantes, pero acumulan un descenso del 1,9%. En la comparación intermensual desestacionalizada, hubo un avance del 1,3%.

HM / EM