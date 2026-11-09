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Galería: las mejores fotos de la primera misa de León XIV en Argentina
El Papa León XIV a su llegada a la misa en Palermo. | Pablo Cuarterolo
SociedadLEÓN XIV EN ARGENTINA

Galería: las mejores fotos de la primera misa de León XIV en Argentina

El pontífice la celebró en el Monumento de los Españoles. Alrededor de 2 millones de personas se congregaron en Palermo.

Hoy 13:32

El Papa León XIV presidió este lunes su primera misa en Argentina, en el Monumento de los Españoles, ubicado en Palermo. Los fotógrafos de PERFIL Pablo Cuarterolo, Marcelo Escayola, Juan Obregón y Sergio Piemonte documentaron el masivo evento, al que asistieron más de 2 millones de personas.

Galería de fotos: multitudinaria misa del Papa León XIV en Palermo

El papa León XIV llega a Palermo
El papa León XIV llega a Palermo | Crédito: Marcelo Escayola
Papa León XIV llega a Palermo
Papa León XIV llega a Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo
Papa León XIV llega a Palermo
Papa León XIV llega a Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo
Papa León XIV llega a Palermo
Papa León XIV llega a Palermo | Crédito: Sergio Piemonte
Papa León XIV llega a Palermo
Papa León XIV llega a Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo
Papa León XIV llega a Palermo
Papa León XIV llega a Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo
Papa León XIV llega a Palermo
Papa León XIV llega a Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo
Papa León XIV llega a Palermo
Papa León XIV llega a Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo
Papa León XIV llega a Palermo
Papa León XIV llega a Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo
Papa León XIV llega a Palermo
Papa León XIV llega a Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo
Papa León XIV llega a Palermo
Papa León XIV llega a Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo
Papa León XIV llega a Palermo
Papa León XIV llega a Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo
Misa del Papa León XIV en el monumento a los Españoles, Palermo
Misa del Papa León XIV en el monumento a los Españoles, Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo
Misa del Papa León XIV en el Monumento de los Españoles, Palermo
Misa del Papa León XIV en el Monumento de los Españoles, Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo
Misa del Papa León XIV en el monumento a los Españoles, Palermo
Misa del Papa León XIV en el monumento a los Españoles, Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo
Misa del Papa León XIV en el monumento a los Españoles, Palermo
Misa del Papa León XIV en el monumento a los Españoles, Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo
Misa del Papa León XIV en el monumento a los Españoles, Palermo
Misa del Papa León XIV en el monumento a los Españoles, Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo
Misa del Papa León XIV en el monumento a los Españoles, Palermo
Misa del Papa León XIV en el monumento a los Españoles, Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo
Misa del Papa León XIV en el monumento a los Españoles, Palermo
Misa del Papa León XIV en el monumento a los Españoles, Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo
Misa del Papa León XIV en el monumento a los Españoles, Palermo
Misa del Papa León XIV en el monumento a los Españoles, Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo
Misa del Papa León XIV en el Monumento de los Españoles, Palermo
Misa del Papa León XIV en el Monumento de los Españoles, Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo
Vista general de Palermo, Papa León XIV
Misa del Papa León XIV en el Monumento de los Españoles, Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo
Vista general de Palermo, Papa León XIV
Misa del Papa León XIV en el Monumento de los Españoles, Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo
Vista general de Palermo, Papa León XIV
Misa del Papa León XIV en el Monumento de los Españoles, Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo
Vista general de Palermo, Papa León XIV
Misa del Papa León XIV en el Monumento de los Españoles, Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo
Misa del Papa León XIV en el Monumento de los Españoles, Palermo
Misa del Papa León XIV en el Monumento de los Españoles, Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo
Misa del Papa León XIV en el Monumento de los Españoles, Palermo
Misa del Papa León XIV en el Monumento de los Españoles, Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo
Misa del Papa León XIV en el Monumento de los Españoles, Palermo
Misa del Papa León XIV en el Monumento de los Españoles, Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo
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