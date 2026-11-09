Galería: las mejores fotos de la primera misa de León XIV en Argentina

El Papa León XIV presidió este lunes su primera misa en Argentina, en el Monumento de los Españoles, ubicado en Palermo. Los fotógrafos de PERFIL Pablo Cuarterolo, Marcelo Escayola, Juan Obregón y Sergio Piemonte documentaron el masivo evento, al que asistieron más de 2 millones de personas.

Galería de fotos: multitudinaria misa del Papa León XIV en Palermo

El papa León XIV llega a Palermo | Crédito: Marcelo Escayola

Papa León XIV llega a Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo

Papa León XIV llega a Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo

Papa León XIV llega a Palermo | Crédito: Sergio Piemonte

Papa León XIV llega a Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo

Papa León XIV llega a Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo

Papa León XIV llega a Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo

Papa León XIV llega a Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo

Papa León XIV llega a Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo

Papa León XIV llega a Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo

Papa León XIV llega a Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo

Papa León XIV llega a Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo

Misa del Papa León XIV en el monumento a los Españoles, Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo

Misa del Papa León XIV en el Monumento de los Españoles, Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo

Misa del Papa León XIV en el monumento a los Españoles, Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo

Misa del Papa León XIV en el monumento a los Españoles, Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo

Misa del Papa León XIV en el monumento a los Españoles, Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo

Misa del Papa León XIV en el monumento a los Españoles, Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo

Misa del Papa León XIV en el monumento a los Españoles, Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo

Misa del Papa León XIV en el monumento a los Españoles, Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo

Misa del Papa León XIV en el Monumento de los Españoles, Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo

Misa del Papa León XIV en el Monumento de los Españoles, Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo

Misa del Papa León XIV en el Monumento de los Españoles, Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo

Misa del Papa León XIV en el Monumento de los Españoles, Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo

Misa del Papa León XIV en el Monumento de los Españoles, Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo

Misa del Papa León XIV en el Monumento de los Españoles, Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo

Misa del Papa León XIV en el Monumento de los Españoles, Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo