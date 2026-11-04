Explosiones en Corrientes: cuatro camiones cisterna ardieron cerca de una estación de servicio

La Ciudad de Corrientes registró este miércoles una imponente incendio, después de que cuatro camiones cisterna se prendieran fuego en las inmediaciones de una estación de servicio. Los vecinos reportaron varias explosiones y una impactante columna de humo sobre la zona.

El hecho ocurrió en la colectora de la Ruta Nacional 12, sobre calle Cuba y cerca de la una estación de servicio Axion. Ante la magnitud del fuego, Bomberos Voluntarios, personal policial y agentes de Tránsito desplegaron un operativo de emergencia.

Las detonaciones provenientes del sector generaron las primeras alertas de los vecinos. La presencia de combustible en los camiones aumentó la preocupación por el riesgo de propagación de las llamas.

Los bomberos trabajaron intensamente para contener el incendio que afectó a los cuatro camiones cisterna. Las tareas permitieron controlar el avance del fuego y evitar que el episodio tuviera consecuencias mayores.

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Corrientes confirmó que las llamas habían sido controladas. En los registros se puede ver la intervenciones del operativo, la cortina de humo y las consecuencias que dejó el fuego sobre los vehículos estacionados.

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A pesar de las explosiones reportadas por los vecinos y las imágenes difundidas, no se reportaron víctimas fatales ni personas heridas. Los daños registrados fueron materiales y afectaron a los vehículos cercanos.

Como medida preventiva, el tránsito sobre la Ruta Nacional 12 y sus accesos permaneció interrumpido mientras se desarrollaban las tareas de los equipos de emergencia. A su vez, el despliegue de las formaciones obligaron a mantener despejada el área de trabajo, mientras las autoridades intervenían.

Se desconocen las causas que originaron la explosión de los cuatro camiones cisternas. Por el momento, las circunstancias del incendio son materia de investigación y se aguardan precisiones de todos los detalles del acontecimiento.





BGD/ML