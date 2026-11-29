El periodista y CEO de Editorial Perfil, Jorge Fontevecchia, fue distinguido con el reconocimiento "Liderazgos Transformadores en América Latina", durante una ceremonia realizada en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados.

La distinción, correspondiente a la edición 2026, es impulsada por la Asociación Argentina de Derecho Parlamentario y la Vicegobernación de Santa Cruz. En representación de Fontevecchia, su hijo Agustino recibió el diploma y la plaqueta.

El reconocimiento destaca su trayectoria, su aporte al periodismo independiente y su contribución a la libertad de expresión.

En fotos: la ceremonia de los reconocimientos "Liderazgos Transformadores en América Latina" en el Congreso

Entrega de distinciones a referentes de América Latina. | Crédito: Prensa HCDN

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LB