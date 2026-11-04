La biblioteca agustiniana de Villa Devoto que León XIV inauguró en 2004 y conserva documentos históricos

En el barrio porteño de Villa Devoto funciona una biblioteca que tiene un vínculo especial con el papa León XIV. Se trata de la Biblioteca Agustiniana de Buenos Aires "San Alonso de Orozco", un espacio que el propio Robert Prevost inauguró el 28 de agosto de 2004, cuando todavía era prior general de la Orden de San Agustín. Más de dos décadas después, ese lugar conserva una parte importante de la historia de la congregación y reúne documentos y libros de gran valor histórico y cultural.

La biblioteca fue creada con el objetivo de convertirse en un centro especializado en el pensamiento de San Agustín de Hipona, la historia del cristianismo y los primeros siglos de la Iglesia. También buscó brindar apoyo a investigadores y a la comunidad académica, con una perspectiva interdisciplinaria que abarca distintas áreas de las Humanidades y las Ciencias Sociales.Milei invitó a diputados y senadores al agasajo oficial con León XIV

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"Su importancia y actualidad hacen que la Biblioteca Agustiniana se haya convertido, en sus más de 20 años de existencia, en un faro de referencia para los estudios humanísticos locales y de los países vecinos", explicó a PERFIL el padre José Domingo Galvis Bonilla.

La inauguración se realizó en el marco de un congreso internacional por los 1650 años del nacimiento de San Agustín de Hipona, una iniciativa que la Orden venía impulsando a través de la Organización de Agustinos de Latinoamérica (OALA).

Biblioteca Agustiniana de Villa Devoto

"En aquella oportunidad, Prevost destacó el compromiso de la congregación con la promoción de la cultura y la investigación. Un día antes de la apertura, durante un discurso en el auditorio San Agustín de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), mencionó la creación de la biblioteca como parte de las iniciativas de la Orden en distintos países", contó el padre Galvis Bonilla.

Los manuscritos medievales y los documentos históricos que conserva la biblioteca

"Actualmente, la Biblioteca Agustiniana cuenta con un fondo bibliográfico y patrimonial de aproximadamente 35.000 títulos, que incluye obras de Filosofía, Historia, Teología, Ciencias Sociales y otras disciplinas humanísticas. Además, mantiene convenios de colaboración con universidades argentinas y del exterior", dijo el padre.

Entre sus principales tesoros se encuentran tres fondos antiguos. El primero reúne documentación de la Orden de San Agustín en Buenos Aires, con registros escritos entre los siglos XVII y XIX. Entre ellos se destaca el documento más antiguo que conserva la congregación en la Argentina, fechado aproximadamente en 1642.

Biblioteca Agustiniana de Villa Devoto

El segundo es el Fondo Eindhoven, que llegó a través de una donación de la provincia de los Países Bajos de la Orden. Dentro de esa colección se destaca una treintena de volúmenes con fragmentos de manuscritos medievales, que fueron estudiados por investigadores del CONICET entre 2021 y 2025.

El tercer fondo se incorporó en 2024, cuando la biblioteca recibió gran parte de la colección personal del doctor Atilio Dell'Oro Maini, un reconocido jurista, diplomático y referente de la vida cultural argentina durante el siglo XX.

Biblioteca Agustiniana de Villa Devoto

"Dell'Oro Maini tuvo vínculos con importantes figuras de su época, entre ellas el papa Pablo VI, y participó en el Concilio Vaticano II como representante laico argentino. También fue uno de los impulsores de la creación de la UCA y presidió la Unesco", explicó Galvis Bonilla.

"Su biblioteca personal tiene especial relevancia para reconstruir la historia de la Iglesia Católica en la Argentina y el desarrollo del pensamiento del laicado durante la primera mitad del siglo XX", agregó.

El vínculo de León XIV con la biblioteca de Villa Devoto

La relación entre el actual Pontífice y la biblioteca no se limita al acto de inauguración. Según explicó Galvis Bonilla, Prevost acompañó el desarrollo de este proyecto durante su etapa al frente de la Orden y dejó una huella en la identidad cultural de la comunidad agustiniana.

"León XIV, nuestro hermano de religión y santo Padre, está ligado a la historia de esta biblioteca, no solo por haberla inaugurado aquel 28 de agosto de 2004, sino por habernos guiado desde su ministerio como prior general y ya ahora como Papa", señaló el sacerdote.

Robert Prevost durante la inauguración de la biblioteca en 2004

En ese sentido, Galvis Bonilla recordó algunas de las reflexiones de León XIV sobre la importancia de la lectura y el silencio en una sociedad atravesada por las nuevas tecnologías y la comunicación digital. "Los libros guardan silencio y exigen silencio", expresó el Papa durante una visita a la Biblioteca Apostólica Vaticana, en septiembre de 2026.

El sacerdote también recuperó otra de las ideas que el Pontífice transmitió sobre estos espacios: las bibliotecas no deben ser entendidas como simples depósitos de libros, sino como "un ambiente compuesto por vínculos, confrontación e intercambio de ideas".Intensifican los preparativos para recibir al papa León XIV y organizan la agenda de las autoridades

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La biblioteca que tiene la huella de tres papas

La historia de la Biblioteca Agustiniana también está vinculada a otros dos pontífices. Según detalló Galvis Bonilla, la piedra fundamental del complejo de Santa Mónica y de la biblioteca fue bendecida por Juan Pablo II y se encuentra en la torre ubicada en Nazca 3909.

Años después, el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, también visitó sus instalaciones en distintas oportunidades. Su paso por el lugar dejó un recuerdo especial en la comunidad religiosa.

Robert Prevost durante la inauguración de la biblioteca en 2004

De esta manera, el espacio conserva una relación particular con tres papas: Juan Pablo II, Francisco y León XIV. Este último, además de haber participado de su inauguración, mantiene un vínculo directo con la congregación a la que pertenece.

Ante la posibilidad de recibir nuevamente al Pontífice durante su visita a la Argentina, el sacerdote expresó el deseo de la comunidad agustiniana: "Sin duda que nos gustaría recibirlo. Es su casa, la casa de sus hermanos y donde ha dejado esta huella indeleble en la cultura de nuestra ciudad que permanecerá en el tiempo y en la historia de la Iglesia en la Argentina".





LB/ML