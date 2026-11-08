León XIV en la Argentina: cómo será el recorrido del Papa y los detalles de la misa en Palermo

El papa León XIV llega este domingo a la Argentina luego de su visita por el país vecino, Uruguay. La agenda marca que el lunes 9 el pontífice visitará el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, para encabezar una misa multitudinaria en el marco de su visita histórica a la Argentina. Antes de la celebración, recorrerá casi tres kilómetros a bordo del papamóvil por la avenida del Libertador, donde se espera una importante concentración de fieles para recibirlo.

El trayecto comenzará alrededor de las 10, cuando el Pontífice se suba al papamóvil a la salida del túnel de Libertador, luego de su visita al Cottolengo de Don Orione, en Claypole. Desde allí avanzará hacia el Monumento de los Españoles, en un recorrido de aproximadamente 2,9 kilómetros que demandará unos 35 minutos. Durante el camino, se detendrá para saludar y bendecir a las personas que se acerquen a las vallas de seguridad, que delimitarán un corredor de siete metros de ancho.

Uruguay - Visita del Papa León XIV en Paysandú

La animación del encuentro comenzará a las 7.30 y contará con presentaciones musicales de Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Vero Sanfilippo, Magnificat y el coro Corrientes Purajhei. La misa está prevista para las 11.30 y contará con la participación de un coro de 150 voces y la Orquesta Sinfónica de Florencio Varela, integrada por 50 músicos.

Cómo será el altar y quiénes estarán en el escenario

El escenario montado en el Monumento de los Españoles tendrá 47 metros de ancho y 17 de largo. Sobre el altar habrá sillas para 200 personas: 120 estarán destinadas a obispos y las restantes al séquito papal. También se dispondrán sectores diferenciados para las autoridades políticas, los invitados, la prensa, el coro y las personas con discapacidad.

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En línea recta con el escenario estará ubicado el sector reservado para el presidente Javier Milei y su gabinete. Tanto el Gobierno nacional como el de la Ciudad de Buenos Aires contarán con 250 invitados. Por su parte, a la izquierda se instalarán el coro y los periodistas, mientras que a la derecha habrá un espacio destinado a personas con discapacidad.

Para la celebración también se prepararon 2000 copones y más de 500.000 hostias, que fueron consagradas el jueves durante una misa en la parroquia San Benito. Una vez que termine su recorrido entre los fieles, León XIV rodeará el escenario por la derecha y llegará a una carpa que funcionará como sacristía, donde se colocará los ornamentos litúrgicos antes de comenzar la ceremonia.

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El antecedente de Juan Pablo II en 1982

La llegada de León XIV al Monumento de los Españoles tendrá un antecedente histórico: el 12 de junio de 1982, durante su primera visita a la Argentina, Juan Pablo II también recorrió la avenida del Libertador en papamóvil para llegar al mismo escenario. En aquella oportunidad, el Pontífice llegó desde el centro porteño por la avenida Leandro N. Alem y, según las crónicas de la época, fue recibido por más de dos millones de personas.

En plena Guerra de Malvinas, Juan Pablo II encabezó una misa en la que pidió por la paz entre la Argentina y Gran Bretaña. Entre las autoridades presentes estuvo el entonces presidente de facto, Leopoldo Fortunato Galtieri. Más de cuatro décadas después, León XIV ocupará ese mismo espacio, esta vez con Javier Milei, su gabinete y las principales autoridades eclesiásticas y políticas del país.



LMM